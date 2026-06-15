В Украине создали подводный дрон, способный нести до тонны взрывчатки 2 15.06.2026, 19:03

Фото: Мілітарний

Он предназначен для уничтожения стратегических целей.

Украинская компания Global Mark представила на выставке Eurosatory в Париже новую разработку – тяжелый подводный дрон Sea Trident. Об этом 15 июня сообщил «Мілітарний».

Дрон предназначен для уничтожения стратегических целей.

Фото: Мілітарний

Он адаптирован для морских операций, требующих полной автономности и низкого уровня заметности.

Sea Trident способен доставлять полезную нагрузку весом до 1000 кг к стратегическим целям, отмечает «Мілітарний».

Благодаря низкой заметности он может незаметно проникать в различные морские зоны.

Фото: Мілітарний

Фото: Мілітарний

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com