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В Украине создали подводный дрон, способный нести до тонны взрывчатки

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  • 15.06.2026, 19:03
В Украине создали подводный дрон, способный нести до тонны взрывчатки
Фото: Мілітарний

Он предназначен для уничтожения стратегических целей.

Украинская компания Global Mark представила на выставке Eurosatory в Париже новую разработку – тяжелый подводный дрон Sea Trident. Об этом 15 июня сообщил «Мілітарний».

Дрон предназначен для уничтожения стратегических целей.

Фото: Мілітарний

Он адаптирован для морских операций, требующих полной автономности и низкого уровня заметности.

Sea Trident способен доставлять полезную нагрузку весом до 1000 кг к стратегическим целям, отмечает «Мілітарний».

Благодаря низкой заметности он может незаметно проникать в различные морские зоны.

Фото: Мілітарний
Фото: Мілітарний
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