В Украине создали подводный дрон, способный нести до тонны взрывчатки

В Украине создали подводный дрон, способный нести до тонны взрывчатки2
- 15.06.2026, 19:03
Он предназначен для уничтожения стратегических целей.
Украинская компания Global Mark представила на выставке Eurosatory в Париже новую разработку – тяжелый подводный дрон Sea Trident. Об этом 15 июня сообщил «Мілітарний».
Дрон предназначен для уничтожения стратегических целей.
Он адаптирован для морских операций, требующих полной автономности и низкого уровня заметности.
Sea Trident способен доставлять полезную нагрузку весом до 1000 кг к стратегическим целям, отмечает «Мілітарний».
Благодаря низкой заметности он может незаметно проникать в различные морские зоны.