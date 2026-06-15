Белоруска хотела рассчитаться на кассе водительским удостоверением 3 15.06.2026, 19:05

1,340

Иллюстрационное фото

Что было дальше.

Инцидент произошел в одном из магазинов Гродно, когда покупательница должна была рассчитаться за продукты на кассе, сообщает пресс-служба УВД Гродненского облисполкома.

Женщина сложила продукты в пакет и на требование оплатить покупки предложила списать деньги с водительского удостоверения.

Такой способ оплаты сотрудник магазина не понял и не принял. А женщина, ничуть не паникуя, вышла из магазина, прихватив пакет с продуктами.

Стоимость содержимого составила 150 рублей. Женщина вынесла двадцать пачек сигарет, три пачки кофе, две бутылки газировки и сушеные кальмары.

Даму оперативно задержали сотрудники Октябрьского РУВД города Гродно. Фигурантка пойдет по статье за «Грабеж». По ней за открытое похищение имущества (без насилия) можно получить до 4 лет лишения свободы.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com