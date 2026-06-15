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Белоруска хотела рассчитаться на кассе водительским удостоверением

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  • 15.06.2026, 19:05
  • 1,340
Белоруска хотела рассчитаться на кассе водительским удостоверением
Иллюстрационное фото

Что было дальше.

Инцидент произошел в одном из магазинов Гродно, когда покупательница должна была рассчитаться за продукты на кассе, сообщает пресс-служба УВД Гродненского облисполкома.

Женщина сложила продукты в пакет и на требование оплатить покупки предложила списать деньги с водительского удостоверения.

Такой способ оплаты сотрудник магазина не понял и не принял. А женщина, ничуть не паникуя, вышла из магазина, прихватив пакет с продуктами.

Стоимость содержимого составила 150 рублей. Женщина вынесла двадцать пачек сигарет, три пачки кофе, две бутылки газировки и сушеные кальмары.

Даму оперативно задержали сотрудники Октябрьского РУВД города Гродно. Фигурантка пойдет по статье за «Грабеж». По ней за открытое похищение имущества (без насилия) можно получить до 4 лет лишения свободы.

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