SpaceX отчиталась о привлечении рекордной суммы по IPO

SpaceX отчиталась о привлечении рекордной суммы по IPO1
- 15.06.2026, 18:26
Компания Илона Маска привлекла $85,7 млрд.
Компания SpaceX Илона Маска, в рамках первичного публичного размещения акций (IPO) привлекла рекордную сумму — $85,7 млрд с учетом доразмещения, сообщила компания, передает CNBC.
Дополнительное размещение акций, обычно называемое «зеленым башмаком», превышает объем почти всех зарегистрированных IPO технологических компаний.
За акцию была установлена цена в $135, стоимость взлетела затем на 19%, закрытие торгов произошла на отметке примерно $161 долларов, после чего рыночная капитализация SpaceX превысила $2 трлн.
Акции SpaceX продолжили расти в понедельник, 15 июня. Они выросли более чем на 6% за неполный день торгов.