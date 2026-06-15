SpaceX отчиталась о привлечении рекордной суммы по IPO 1 15.06.2026, 18:26

Фото: space X

Компания Илона Маска привлекла $85,7 млрд.

Компания SpaceX Илона Маска, в рамках первичного публичного размещения акций (IPO) привлекла рекордную сумму — $85,7 млрд с учетом доразмещения, сообщила компания, передает CNBC.

Дополнительное размещение акций, обычно называемое «зеленым башмаком», превышает объем почти всех зарегистрированных IPO технологических компаний.

За акцию была установлена цена в $135, стоимость взлетела затем на 19%, закрытие торгов произошла на отметке примерно $161 долларов, после чего рыночная капитализация SpaceX превысила $2 трлн.

Акции SpaceX продолжили расти в понедельник, 15 июня. Они выросли более чем на 6% за неполный день торгов.

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