закрыть
15 июня 2026, понедельник, 16:33
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белорусские врачи бегут из страны

1
  • 15.06.2026, 15:30
  • 1,520
Белорусские врачи бегут из страны

Только в одной больнице небольшого польского города работает 20 белорусов.

Пользователь Threads под ником trooper_an рассказал о планах своих друзей по переезду из Беларуси.

«Позвонил знакомый врач из Беларуси, расспрашивал как тут и что, — пишет он. — Скоро сюда переезжает, сказал, что в больницу в которую едет работать, едут еще 12 беларусов. И это только в одну больницу».

Другие пользователи поделились похожими историями и рассказали о своем отношении к эмиграции кваоифицированных спеуиалистов из Беларуси в Польшу. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии:

— Живу в городе до 100 тысяч, жена — врач. У нас из знакомых беларусов почти одни врачи, ее коллеги тут. Минимум человек 40. В соседнм городе на 40 тысяч населения в больнице 20 беларусов врачей минимум.

— Удачи на новом месте. А лукафашистскому агрорейху задуматься о своем поведении. Миссия невыполнима, но тем не менее.

— Пусть готовит карманы, сейф и счета в банках— будет богатым человеком, врачи в Польше зарабатывают очень много.

— Ну так почему не ехать, когда с опытом 10-15 лет во время ковида доплаты по 35-40 тысяч имели.

— Врач с опытом 30 лет в Польще — завотделением плюс своя практика. 90-120 тысяч злотых общий доход.

— Очень здорово, рада за беларуских врачей!

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

В Украине создана гениальная система
В Украине создана гениальная система Николай Статкевич
Трамп получил сделку
Трамп получил сделку Леонид Невзлин
Крым превращается в остров
Крым превращается в остров Сергей Аслундер
«Да просто она уже слепая почти!»
«Да просто она уже слепая почти!» Ирина Халип