Белорусские врачи бегут из страны 1 15.06.2026, 15:30

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Только в одной больнице небольшого польского города работает 20 белорусов.

Пользователь Threads под ником trooper_an рассказал о планах своих друзей по переезду из Беларуси.

«Позвонил знакомый врач из Беларуси, расспрашивал как тут и что, — пишет он. — Скоро сюда переезжает, сказал, что в больницу в которую едет работать, едут еще 12 беларусов. И это только в одну больницу».

Другие пользователи поделились похожими историями и рассказали о своем отношении к эмиграции кваоифицированных спеуиалистов из Беларуси в Польшу. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии:

— Живу в городе до 100 тысяч, жена — врач. У нас из знакомых беларусов почти одни врачи, ее коллеги тут. Минимум человек 40. В соседнм городе на 40 тысяч населения в больнице 20 беларусов врачей минимум.

— Удачи на новом месте. А лукафашистскому агрорейху задуматься о своем поведении. Миссия невыполнима, но тем не менее.

— Пусть готовит карманы, сейф и счета в банках— будет богатым человеком, врачи в Польше зарабатывают очень много.

— Ну так почему не ехать, когда с опытом 10-15 лет во время ковида доплаты по 35-40 тысяч имели.

— Врач с опытом 30 лет в Польще — завотделением плюс своя практика. 90-120 тысяч злотых общий доход.

— Очень здорово, рада за беларуских врачей!

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