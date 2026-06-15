ВСУ устроили россиянам коллапс снабжения 15.06.2026, 17:13

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Фото: Третий армейский корпус

Деоккупированы десятки квадратных километров.

Блокада ключевых транспортных артерий Крыма и глубоководных портов Азовского моря обернулась для армии РФ логистическим коллапсом. Пользуясь параличом снабжения противника, Силы обороны Украины перешли к успешным действиям сразу на нескольких направлениях фронта. Об этом сегодня, 15 июня, в эфире телеканала FREEДOM рассказал военно-политический аналитик Дмитрий Снегирев.

- Следует отметить, что еще до недавнего времени Крым был основной логистической составляющей российской оккупационной армии. Речь шла о возможности переброски личного состава, горюче-смазочных материалов, боекомплектов, тяжелой бронетехники с тыловых районов РФ в Тамани железнодорожными паромами в направлении Запорожской и Херсонской областей через оккупированный Крым. Плюс Крым использовался как база накопления тех же боекомплектов и горюче-смазочных материалов. На данный момент [у армии РФ] такой возможности нет, — рассказал он.

Говоря о паромных переправах, эксперт напомнил, что последний из железнодорожных паромов, а именно «Славянин», был уничтожен беспилотниками Главного управления разведки Минобороны Украины в апреле 2026 года.

- То, что сейчас происходит, — Силы обороны Украины отсекают оккупированный Крым и от материковой Украины. Удары наносятся как непосредственно по Чонгарскому перешейку, так и по Чонгарскому и Армянскому мостам. То есть, фактически, речь идет о парализации логистики российских оккупантов и невозможности использовать Крым как базу накопления. Причем, отмечу, сами оккупанты признают серьезнейшие логистические проблемы в моменте передислокации личного состава, боекомплектов, продовольствия, воды и, главное, горюче-смазочных материалов непосредственно к линии соприкосновения, — пояснил Дмитрий Снегирев.

Суть в том, как отметил аналитик, что под огневым контролем оказалась не только логистическая система оккупированного Крыма, но и портовая инфраструктура оккупированных Мариуполя и Бердянска. Эти глубоководные порты на Азовском море активно использовались российскими войсками в качестве ключевых логистических хабов.

- В связи с этим на линии боевого соприкосновения у оккупантов серьезнейшие проблемы. На Запорожском направлении Силы обороны Украины используют как раз проблемы с логистикой оккупантов для проведения успешных рейдовых мероприятий в направлении Степногорска, Приморского и Каменска. Там серьезные тактические успехи у Сил обороны Украины. Это позволило, фактически, выровнять линию фронта. На стыке трех областей — Донецкой, Запорожской и Днепропетровской — ВСУ деоккупировали 47 кв. км территорий. Причем, замечу, что потери украинской стороны за весь май составили не более 14 кв. км, — отметил военный аналитик.

Примечательно также и то, что Силы обороны Украины добились тактических успехов на Лиманском направлении, акцентировал Дмитрий Снегирев.

- Благодаря блокаде российской логистики Силы обороны Украины провели зачистку Зеленой Долины и Шандриголово. Деоккупировано 11,7 кв.км. Плюс, Силы обороны Украины продвинулись на восток от Рай-Александровки — это Славянское направление фронта. И главное, ВСУ выбили противника с трех населенных пунктов — Дробышево, Новоселовки и Дерилово (Лиманское направление). Как видим, защитникам Украины удалось добиться серьезнейших тактических успехов благодаря так называемому транспортному локдауну РФ, — резюмировал Дмитрий Снегирев.

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