Украинский спецназ уничтожил российский комплекс подавления Starlink

Украинский спецназ уничтожил российский комплекс подавления Starlink1
- 15.06.2026, 17:36
Уникальная операция.
Бойцы Центра специальных операций «Альфа» СБУ совместно с операторами 422-го отдельного полка беспилотных систем Luftwaffe уничтожили российский комплекс подавления станций спутниковой связи Starlink.
Операция по обнаружению и поражению вражеского комплекса была проведена 14 июня.
На обнародованных кадрах видно, как ударный беспилотник точно попадает в цель. После удара происходит мощный взрыв, в результате которого комплекс противника получает критические повреждения.
Российский комплекс использовался для противодействия работе систем спутниковой связи Starlink, которые активно применяются украинскими военными на фронте.