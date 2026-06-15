Украинский спецназ уничтожил российский комплекс подавления Starlink 1 15.06.2026, 17:36

Уникальная операция.

Бойцы Центра специальных операций «Альфа» СБУ совместно с операторами 422-го отдельного полка беспилотных систем Luftwaffe уничтожили российский комплекс подавления станций спутниковой связи Starlink.

Операция по обнаружению и поражению вражеского комплекса была проведена 14 июня.

На обнародованных кадрах видно, как ударный беспилотник точно попадает в цель. После удара происходит мощный взрыв, в результате которого комплекс противника получает критические повреждения.

Российский комплекс использовался для противодействия работе систем спутниковой связи Starlink, которые активно применяются украинскими военными на фронте.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com