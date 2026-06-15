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Украинский спецназ уничтожил российский комплекс подавления Starlink

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  • 15.06.2026, 17:36
Украинский спецназ уничтожил российский комплекс подавления Starlink

Уникальная операция.

Бойцы Центра специальных операций «Альфа» СБУ совместно с операторами 422-го отдельного полка беспилотных систем Luftwaffe уничтожили российский комплекс подавления станций спутниковой связи Starlink.

Операция по обнаружению и поражению вражеского комплекса была проведена 14 июня.

На обнародованных кадрах видно, как ударный беспилотник точно попадает в цель. После удара происходит мощный взрыв, в результате которого комплекс противника получает критические повреждения.

Российский комплекс использовался для противодействия работе систем спутниковой связи Starlink, которые активно применяются украинскими военными на фронте.

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