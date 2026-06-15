В Беларуси возможны перебои с банковскими картами 15.06.2026, 17:33

Банки советуют заранее снять наличные и не откладывать важные платежи.

В ночь на четверг, 18 июня, в Беларуси возможны кратковременные перебои в работе банковских карт, сообщили в Банковском процессинговом центре.

Причина – плановые технологические работы на оборудовании сети передачи данных центра. Они будут проводиться с 00:00 до 06:30.

В этот период некоторые держатели карт могут столкнуться с временными сложностями при совершении операций.

На время техработ часть привычных операций может оказаться недоступной.

Речь идет об оплате покупок картой, снятии наличных, а также работе банкоматов, инфокиосков и платежных терминалов.

Ограничения могут затронуть оборудование банков, подключенных к аппаратно-программному комплексу Банковского процессингового центра.

Среди них – Беларусбанк, Белагропромбанк, Паритетбанк, Банк Решение, Нео Банк Азия, Цептер Банк, БСБ Банк и другие.

Их клиентам стоит заранее подготовиться к возможным ограничениям. Например, снять наличные или не откладывать важные платежи на время проведения работ.

В Банковском процессинговом центре извинились за возможные неудобства.

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