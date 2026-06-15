В Беларуси возможны перебои с банковскими картами
- 15.06.2026, 17:33
Банки советуют заранее снять наличные и не откладывать важные платежи.
В ночь на четверг, 18 июня, в Беларуси возможны кратковременные перебои в работе банковских карт, сообщили в Банковском процессинговом центре.
Причина – плановые технологические работы на оборудовании сети передачи данных центра. Они будут проводиться с 00:00 до 06:30.
В этот период некоторые держатели карт могут столкнуться с временными сложностями при совершении операций.
На время техработ часть привычных операций может оказаться недоступной.
Речь идет об оплате покупок картой, снятии наличных, а также работе банкоматов, инфокиосков и платежных терминалов.
Ограничения могут затронуть оборудование банков, подключенных к аппаратно-программному комплексу Банковского процессингового центра.
Среди них – Беларусбанк, Белагропромбанк, Паритетбанк, Банк Решение, Нео Банк Азия, Цептер Банк, БСБ Банк и другие.
Их клиентам стоит заранее подготовиться к возможным ограничениям. Например, снять наличные или не откладывать важные платежи на время проведения работ.
В Банковском процессинговом центре извинились за возможные неудобства.