В минских магазинах продают фрукт с необычной «звездой» внутри 15.06.2026, 17:11

Новинка приехала в Беларусь из Вьетнама.

Столичные торговые сети продолжают радовать белорусов необычными новинками. В этот раз на прилавках был замечен интересный фрукт родом из Вьетнама.

Милкфрут, или звездчатое яблоко продают за 39,98 рублей за 1 кг. В магазине новинку расфасовали по две штуки и продают за 19,99 рублей.

Интересно, что на обратной стороне упаковки замечено еще одно название – каинито.

Журналисты Tochka.by не смогли обойти чудо стороной и изучили новинку.

Родиной диковинки является Центральная Америка. Самые же большие плантации находятся во Вьетнаме, откуда этот фрукт и приехал в Беларусь.

Милкфрут получил свое название благодаря необычным свойствам мякоти. При разрезании спелого плода из него выделяется клейкий, белоснежный сок, который визуально напоминает молоко или жидкие сливки.

Если же разделить фрукт поперек, взору открывается красивая геометрическая звезда, образованная темными семенами в окружении полупрозрачной сердцевины.

Кожура милкфрута в зависимости от сорта бывает темно-фиолетовой или зеленой. Есть ее нельзя, она содержит горький латекс, поэтому фрукт обычно просто разрезают пополам и едят мякоть ложкой.

В нашем случае кожура у фрукта фиолетовая. Наощупь своей мягкостью он напоминает томат.

По вкусу и текстуре этот экзотический фрукт в сети ассоциируют с изысканным десертом, соединяющим в себе ноты хурмы, сливы и молочного пудинга.

Помимо вкусовых качеств, милкфрут высоко ценится за свою пользу: он богат антиоксидантами, витаминами A и C, а также природными волокнами, которые хорошо влияют на пищеварение.

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