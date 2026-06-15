Разрушение церквей — историческая профессия россиян 5 Виктор Ющенко

15.06.2026, 16:59

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Виктор Ющенко

Это один и тот же враг, который не может смириться с тем, что Украина жива.

Сегодня мое сердце, как и сердца миллионов украинцев по всему миру, обливается кровью. Мы стали свидетелями не просто очередного акта агрессии. Это зверское, сатанинское покушение на саму душу нашей нации, на наш генетический код и духовную основу.

Российский Shahed, который изуродовал святыню святынь – Успенский собор Киево-Печерской лавры, целился не в камень. Враг целился в нашу тысячелетнюю историю, в нашу память, в наше право быть собой на своей Богом данной земле.

Посмотрите на этот глубокий, трагический символизм. Это уже третий раз за последние 100 лет разрушение Великой церкви Лавры. Те же варвары, завернутые в разные идеологические обертки, приходят на наши святыни, чтобы посеять пустоту. Разрушение церквей – это, очевидно, историческая профессия россиян. Вспомните январь 1918 года, когда кровавые большевистские банды Муравьева подошли к Киеву. Их артиллерия безжалостно и прицельно расстреливала кресты Киево-Печерской лавры, оставляя глубокие шрамы на стенах Успенского собора. Прошло чуть больше 20 лет, и в ноябре 1941 года, бежав из Киева, коммунисты снова взорвали этот уникальный собор, оставив от шедевра украинского барокко лишь груду камней. Тогда они пытались цинично списать свое преступление на нацистов, так же как сегодня их жалкие потомки лгут миру об «обломках» или «случайностях».

Прошло более трех четвертей века, украинский народ поднял этот собор из руин, вдохнул в него жизнь, вернул туда родную молитву. И вот в 2026 году та же московская орда снова бьет по тем же крестам. Это очевидная наследственность зла. Это один и тот же враг, который не может смириться с тем, что Украина жива, что она молится на своем языке и идет своим путем.

Когда мы анализируем эту безумную ненависть к нашей святости, мы должны наконец осознать масштабы той исторической катастрофы, которую принес на наши земли коммунистический режим. Советская империя поставила себе целью физически стереть Бога из памяти украинцев. Мало кто задумывается над страшными цифрами: по состоянию на 1917 год в Украине действовало более 14 тыс. храмов. А уже в конце 1930-х годов советские безбожники ликвидировали и закрыли почти 90% из них! Более 6 тыс. украинских церквей по одному только сталинскому приказу были обречены на полный снос и разборку на кирпич.

Они взрывали Михайловский Златоверхий, они сжигали уникальные деревянные казацкие церкви. А в 60-х годах хрущевская кампания обернулась для Украины закрытием еще половины тех храмов, которые чудом уцелели. Всего за XX век советская власть сравняла с землей от 8 до 10 тыс. украинских сакральных сооружений. Это был настоящий культурный геноцид, который сегодня продолжает современная Россия.

Но я хочу, чтобы мы посмотрели на этот вызов не сквозь слезы, а через призму нашей вечности.

Буквально через несколько лет, уже через какое-то десятилетие, наша нация будет отмечать великие, сакральные юбилеи – тысячелетие Черниговского Спасо-Преображенского собора и тысячелетие нашей духовной крепости – Софии Киевской. Задумаемся над этим! Эти стены видели орду, нацистов и большевиков. Где теперь те завоеватели? Они сгнили на свалке истории. А Спас Черниговский и Святая София встречают свое тысячелетие под сине-желтым флагом.

Сегодня перед нами, перед этим поколением украинцев, стоит великий исторический долг. Это наш экзамен перед предками, которые строили это государство, и перед нашими детьми, которые унаследуют его свободолюбивый дух. Мы не имеем права склонить голову. На фоне этих ужасных событий, которые мы переживаем сегодня в Печерской лавре, мы должны не просто думать о ликвидации разрушений. Мы должны мыслить стратегически и масштабно, как великая нация.

Настало время серьезно задуматься о восстановлении нашей исторической Десятинной церкви – первого каменного храма Киевской Руси, нашей праматери, символа начала нашей христианской государственной традиции, который когда-то столь же упорно уничтожали и восточная орда, и советские большевики. Возвращение этого храма из небытия станет нашим самым мощным духовным ответом врагу.

Поэтому я обращаюсь к каждому из вас, дорогие мои соотечественники: ни один российский обстрел, ни одно проявление их предсмертной бессильной ярости не помешает нам отмечать наши великие тысячелетия и возрождать свое наследие. Они могут повредить старинный кирпич, но они бессильны против нашей исторической памяти.

Мы выстоим. Мы отстроим Успенский собор, мы поднимем из пепла Десятинную церковь. Украина была, есть и будет страной великой культуры, глубокой веры и непобедимого света.

Потому что с нами Бог, и с нами наша праведная правда. Слава Украине!

Виктор Ющенко, Facebook

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