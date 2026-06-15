Минчане о ценах на клубнику: Сами ешьте за такие деньги 5 15.06.2026, 17:16

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иллюстративное фото

На столичных рынках – «золотые» ягоды.

Жители разных городов Беларуси удивлены высокими ценами на фрукты и ягоды.

Пользовательница Threads под ником yulianikolaevich, которая продает клубнику на Московском рынке столицы, разместила в соцсети видео, в котором указала стоимость товара – 15 рублей за килограмм. В ответ многие комментаторы заявили, что цена слишком высока. Сайт Charter97.org приводит некоторые ответы под постом:

- Кушайте сами за эти деньги. Испортится - выбросите. Адептам, вещающим про тяжкий труд: попробуйте вырастить поросят. А теперь сравните цены свиннины и клубники. Про золотую черешню вообще молчу. Там наверное вообще адский труд вырастить дерево.

- Сами ешьте за такие деньги.

- Если люди перестанут покупать за такие деньги, тогда и нормальные цены будут.

- Дорого.

- В Лунинце за 4 купила, а продает за 15.

- Такая же на рынке 8-10 рублей за килограмм неделю назад. Сейчас, думаю, должно быть еще дешевле.

- Закупают по 2,5 рубля за килограм, а продают по 15.

- Да это цирк, я таким всегда говорю: почему тогда в Польше все дешевле? Или там как-то по-другому все растет?

- Пойду куплю нормальную клубнику за 6-8 рублей.

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