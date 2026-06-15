Минчане о ценах на клубнику: Сами ешьте за такие деньги

Минчане о ценах на клубнику: Сами ешьте за такие деньги5
- 15.06.2026, 17:16
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На столичных рынках – «золотые» ягоды.
Жители разных городов Беларуси удивлены высокими ценами на фрукты и ягоды.
Пользовательница Threads под ником yulianikolaevich, которая продает клубнику на Московском рынке столицы, разместила в соцсети видео, в котором указала стоимость товара – 15 рублей за килограмм. В ответ многие комментаторы заявили, что цена слишком высока. Сайт Charter97.org приводит некоторые ответы под постом:
- Кушайте сами за эти деньги. Испортится - выбросите. Адептам, вещающим про тяжкий труд: попробуйте вырастить поросят. А теперь сравните цены свиннины и клубники. Про золотую черешню вообще молчу. Там наверное вообще адский труд вырастить дерево.
- Сами ешьте за такие деньги.
- Если люди перестанут покупать за такие деньги, тогда и нормальные цены будут.
- Дорого.
- В Лунинце за 4 купила, а продает за 15.
- Такая же на рынке 8-10 рублей за килограмм неделю назад. Сейчас, думаю, должно быть еще дешевле.
- Закупают по 2,5 рубля за килограм, а продают по 15.
- Да это цирк, я таким всегда говорю: почему тогда в Польше все дешевле? Или там как-то по-другому все растет?
- Пойду куплю нормальную клубнику за 6-8 рублей.