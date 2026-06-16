В Минске открылось необычное кафе с рецептами из Полесья 16.06.2026, 14:34

фото: onliner.by

В харчевне подают веращаку, картофельную колбасу, клецки и жур..

В Минске появилось новое атмосферное кафе белорусской кухни. Находится оно в Раковском предместье и называется «Палюшкі». Многие из блюд меню готовятся по рецептам знаменитой Алены Брониславовны, хозяйки одноименной харчевни в Турове.

фото: onliner.by

Открылось заведение буквально несколько дней назад по адресу: г. Минск, ул. Витебская, 7.

— Бренд-повар «Палюшек» Юрий Сорока ездил в Туров и учился у Алены Брониславовны. А потом она принимала у него экзамен, — рассказала журналистам Onlíner маркетолог Полина.

фото: onliner.by

Алена Брониславовна — повар и популяризатор традиционной белорусской кухни, блогер с аудиторией больше 50 тыс. подписчиков. У себя в Турове Алена готовит только по предварительной записи и предзаказу. Но теперь ее веращаку, картофельную колбасу и другие «смакоткі» можно попробовать прямо в центре Минска.

— Мне ніколі не шкада дзяліцца з людзьмі, якія будуць папулярызаваць беларускую кухню і паказваць людзям, што беларуская кухня — гэта не толькі дранікі. Што можна нагатаваць шмат усяго вельмі-вельмі смачнага, неяк і абыграць па-сучаснаму, але смак усё роўна пакінуць аўтэнтычны. Мне вельмі радасна і прыемна, што нейкія стравы, якія я гатую ў сябе ў печы, будуць гатавацца на вашай кухні. І мінчане, і госці змогуць пачаставацца імі і сказаць сваё «ваў!», — обращается к будущим гостям Алена Брониславовна.

Откуда взялось такое название? «Палюшкі — гэта рытуальная палеская страва, булачка на адзін кусь, якую падавалі на ўсе святы», — поясняет Алена Брониславовна.

В меню много традиционных белорусских блюд: например, клецки, бабка, верещака, жур и т. д.

фото: onliner.by

— Что касается интерьера, то его продумывала Марина Федотова — наш ресторатор. Цветы у нас везде: на шторах, на печи, на столах. Хотелось добавить красок в пасмурные дни, которых у нас, в Беларуси, довольно много, — отмечают в «Палюшках».

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