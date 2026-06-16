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В Поставском районе силовики стреляли в автомобиль

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  • 16.06.2026, 13:54
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В Поставском районе силовики стреляли в автомобиль

За рулем «Фиата» оказался 17-летний бесправник.

В Поставском районе (Витебская область) милиционеры применили оружие для остановки автомобиля, водитель которого не реагировал на их требования, сообщила 16 июня пресс-служба Министерства внутренних дел.

По информации ведомства, это произошло на дороге Р-27 (Браслав — Поставы — Мядель). Отмечается, что преследование началось после того, как водитель автомобиля «Фиат» никак не отреагировал на сигнал об остановке.

«Своими действиями он создавал реальную угрозу безопасности иных участников дорожного движения, инспекторы приняли решение об использовании табельного оружия», — говорится в сообщении.

За рулем «Фиата» оказался 17-летний местный житель, у которого нет водительских прав. В салоне находился его нетрезвый ровесник.

На водителя составлено семь протоколов об административных правонарушениях, в том числе за неповиновение. Материалы переданы в комиссию по делам несовершеннолетних.

«Автомобиль, который молодой человек купил без переоформления, помещен на охраняемую стоянку», — подчеркнуло МВД.

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