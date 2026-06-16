Экс-председатель Гомельского горисполкома Привалов нашелся в СИЗО 16.06.2026, 13:38

Лукашиста подозревают в махинациях с квартирами.

Спустя месяц после отставки председателя Гомельского горисполкома Владимира Привалова о новой должности для него так и не стало известно, более того, в городе пошли слухи, что он арестован.

Сразу после отставки Привалову пророчили повышение — ходили разговоры о том, что его заберет в Минск его приятель. Но все оказалось иначе, узнал «Флагшток».

Официально о задержании и уголовном деле ничего не сообщается, но, по информации источника издания, экс-председателя горисполкома обвиняют в махинациях с перепродажей квартир.

Предварительно, в деле есть и другие фигуранты-чиновники.

Привалов находился в гомельском СИЗО, но недавно мог быть отпущен под подписку о невыезде.

Таким образом, Привалов может повторить судьбу своего предшественника. В 2014 году другой бывший председатель горисполкома Виктор Пилипец был осужден на 5 лет лишения свободы по делу о коррупции и махинациях с недвижимостью. Пилипец и ряд должностных лиц были признаны виновными в незаконном распределении и присвоении 24 новых квартир, построенных для нуждающихся. Экс-председателя обвинили в злоупотреблении властью и служебными полномочиями, но свою вину он категорически не признал.

Сразу после отставки Привалову прочили повышение — среди местных чиновников ходили разговоры о том, что его заберет в одно из министерств в Минск его приятель. Но все вышло наоборот — вместо высокой должности экс-чиновник получил обвинение в уголовном преступлении.

Прощаясь с Приваловым, который руководил Гомелем около трех с половиной лет, председатель облисполкома Иван Крупко «от себя лично и от всех гомельчан» благодарил его «за преобразовательную деятельность, которую он развивал в городе». Также Крупко отмечал, что Привалов — «один из немногих руководителей, кто лично вел чат-бот, благодаря чему удавалось оперативно решать многие обращения граждан».

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