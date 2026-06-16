Атака дронов на Москву могла остановить до 20% топливного производства города 1 16.06.2026, 13:58

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Аналитики указали на проблемы ПВО.

Атака дронов на Москву повредила мощности местного НПЗ, что могло повлиять на часть топливного производства столицы страны-агрессора РФ, а также выявила проблемы в работе российской ПВО.

Об этом во вторник, 16 июня, пишет «Агентство. Новости».

Там отметили, что в результате удара по Московскому НПЗ был поврежден нефтеперерабатывающий завод, который обеспечивает около 40% переработки нефти в столичном регионе. Судя по опубликованным видео, вероятно, выведена из строя одна из установок, отвечающая примерно за половину первичной переработки предприятия.

По словам эксперта Евразийского центра Карнеги Сергея Вакуленко, пораженная установка составляет примерно половину мощности НПЗ в районе Капотни и может повлиять на 15−20% топливного потребления Москвы.

OSINT-аналитик Кирилл Михайлов заявил, что система противовоздушной обороны вокруг Москвы во время атаки сработала недостаточно эффективно, учитывая большое количество средств ПВО, размещенных вокруг города, и относительно небольшое количество задействованных дронов.

Аналитик отметил, что атака могла продемонстрировать слабые места системы защиты столицы РФ. По его мнению, Россия в значительной степени полагается на зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь», тогда как использование других средств борьбы с беспилотниками, в частности мобильных огневых групп или дронов-перехватчиков, остается малозаметным.

Также Михайлов предположил, что проблемы могут быть связаны с обнаружением малых низколетящих целей, поскольку российские радары не всегда приспособлены для таких задач, а эффективной системы акустического обнаружения, вероятно, нет.

По оценке аналитика, если подобные удары небольшим количеством БПЛА в дальнейшем будут оставаться результативными, это может свидетельствовать о системных проблемах в работе московской ПВО.

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