Лидеры G7 почти час ждали Трампа, Макрона и Зеленского 2 16.06.2026, 12:28

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Фото: Thibault Camus/Pool via REUTERS

Они прибыли на встречу вместе.

Во вторник, 16 июня, во Франции проходит ключевое заседание лидеров G7. Впрочем, оно началось с почти часовым опозданием: как пишет The Guardian, лидеры неожиданно долго ждали Дональда Трампа, Эммануэля Макрона и Владимира Зеленского.

Корреспондент The Guardian сообщает, что большинству лидеров «семерки» пришлось почти час ждать начала заседания в городе Эвьян-ле-Бен. В зале, где должна была начаться ключевая встреча, отсутствовали президент США Дональд Трамп, хозяин саммита Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский, приглашенный в качестве гостя встречи.

Журналист отметил, что такое ожидание для лидеров ЕС, Канады, Германии, Италии, Японии и Великобритании было «очень необычным» и «абсолютно странным». По его наблюдениям, глав государств несколько раз информировали о том, что встреча может вот-вот начаться. Британский премьер-министр Кир Стармер пытался выяснить, что происходит, спрашивая, проводят ли «они» встречу. «Но чем дольше это продлится, тем лучше», — похоже, ответил ему премьер Канады Марк Карни, вероятно о потенциальной встрече отстуствующих участников, пишет издание.

Ранее сообщалось, что Зеленский и Макрон провели короткую двустороннюю встречу перед началом заседания G7. Присоединился ли к ней в итоге Трамп — пока неизвестно.

Но впоследствии все трое вошли в зал вместе, после чего лидеры G7 все-таки начали заседание.

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