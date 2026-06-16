Павел Дуров рассказал, как Россия сожгла миллиарды 1 16.06.2026, 13:01

2,690

Попытки Кремля заблокировать VPN провалились.

Основатель Telegram Павел Дуров раскритиковал попытки ограничить использование VPN-сервисов и заявил, что многолетние усилия властей России и Ирана не привели к желаемому результату. «VPN невозможно навсегда запретить. Россия и Иран потратили миллиарды долларов, пытаясь заблокировать VPN, — и потерпели неудачу. Большинство россиян и иранцев по-прежнему ежемесячно используют Telegram через VPN», — написал Дуров. По его словам, запреты соцсетей и интернет-сервисов не достигают поставленных целей и лишь подталкивают пользователей к поиску обходных способов доступа. В качестве примера он привел попытку блокировки Telegram в России. «Когда российские власти пытались заблокировать Telegram, 95% российских подростков продолжили им пользоваться. Они просто перешли на VPN», — отметил предприниматель.

Заявление Дурова, как отмечает The Moscow Times, прозвучало на фоне ограничения соцсетей для детей в Великобритании и ужесточения контроля над интернет-трафиком в России. На закрытом совещании Роскомнадзора с крупнейшими IT-компаниями на прошлой неделе обсуждалась идея создания единого государственного VPN-сервиса для разработчиков. Поводом для встречи стали жалобы бизнеса на сбои в работе зарубежных сервисов для программирования GitHub и PyPI, которые возникают из-за блокировок.

После совещания с критикой блокировок выступила председатель правления ассоциации «Отечественный софт» Наталья Касперская. Она заявила, что не понимает целесообразности расходования времени и государственных средств на меры, которые не достигают поставленных целей. По ее словам, на вопрос о том, кто из присутствующих пользуется Telegram, руки подняли все участники совещания. В ответ представитель Роскомнадзора заметил: «Тогда о чем же вы переживаете, если у вас все работает?». Касперская также усомнилась в возможности полностью заблокировать Telegram и VPN-сервисы. По ее мнению, расширение системы фильтрации трафика приводит к ухудшению работы сетевой инфраструктуры, а доступ к запрещенным ресурсам сохраняется у значительной части пользователей.

На развитие систем контроля интернет-трафика продолжают выделять значительные средства. К 2030 году мощность комплексов технических средств противодействия угрозам (ТСПУ) планируется увеличить в 2,5 раза. На модернизацию инфраструктуры предусмотрено почти 84 млрд рублей. Власти рассчитывают, что к концу 2026 года через систему будет проходить практически весь интернет-трафик российских пользователей.

В марте министр цифрового развития Максут Шадаев заявил, что одной из задач ведомства является сокращение использования VPN-сервисов. При этом, по данным Digital Budget, в марте 2026 года россияне скачали VPN-приложения 9,2 млн раз — в 14 раз больше, чем годом ранее. За период с марта 2025-го по март 2026 года было зафиксировано 35,7 млн скачиваний.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com