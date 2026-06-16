Что готовит Беларуси погода в июле, августе и сентябре 2 16.06.2026, 12:49

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На прогноз может повлиять формирующийся супер Эль-Ниньо.

Холодные июньские дожди, которыми встретило нас начало лета, создают ощущение затянувшейся весны. Однако на глобальном уровне климатическая система сейчас переживает процессы, способные заметно повлиять на погоду в ближайшие месяцы. По данным ведущих долгосрочных прогностических моделей CFSv2, ECMWF и NMME, уже просматривается определенный сценарий развития атмосферных процессов на июль, август и сентябрь 2026 года. пишет «Виртуальный Брест».

фото: virtualbrest.ru

Главным фактором, который сегодня привлекает внимание климатологов и синоптиков, становится формирующийся Супер Эль-Ниньо. Спутниковые наблюдения NASA и данные миссии Sentinel-6 зафиксировали мощные подводные волны Кельвина в экваториальной части Тихого океана. Эти процессы перемещают огромные объемы теплой воды и меняют распределение тепловой энергии в мировой климатической системе.

На первый взгляд связь между Тихим океаном и Беларусью может показаться весьма условной. Однако именно океан остается одним из ключевых регуляторов глобальной погоды. Когда в его экваториальной зоне накапливается избыточное тепло, начинают меняться траектории высотных струйных течений. В результате привычная циркуляция воздушных масс нарушается, а циклоны и антициклоны получают склонность дольше задерживаться над одними и теми же регионами. Для Европы это означает более продолжительные периоды однотипной погоды — будь то жара, засуха или, наоборот, затяжные осадки.

фото: virtualbrest.ru

Если прогнозируемые процессы будут развиваться по ожидаемому сценарию, июль может стать самым сухим месяцем сезона. Модели указывают на вероятность формирования устойчивых блокирующих антициклонов, которые ограничат поступление влажного воздуха. Температура ожидается выше климатической нормы примерно на 0,5–1 градус, а количество осадков может оказаться на 10–30 миллиметров ниже обычных значений. Для любителей летнего отдыха такая перспектива выглядит весьма привлекательной, однако сельскому хозяйству подобная погода способна создать дополнительные трудности из-за нехватки влаги в почве. Вероятность реализации такого сценария оценивается достаточно высоко — в пределах 75–80 процентов.

Август, согласно расчетам, может принести совершенно иной характер погоды. Теплый фон сохранится, но накопленное в атмосфере тепло станет благоприятной средой для активного развития конвективных процессов. Именно поэтому специалисты допускают увеличение числа гроз, шквалистых усилений ветра и сильных ливней. Осадков может выпасть примерно на 30 миллиметров больше нормы. Вместе с тем долгосрочные прогнозы хуже справляются с оценкой локальных грозовых явлений. Как сообщает Виртуальный Брест, специалисты обращают внимание, что сроки начала более влажного периода способны сместиться на одну-две недели в зависимости от конкретного развития атмосферных процессов. Вероятность такого сценария сейчас оценивается примерно в 60 процентов.

фото: virtualbrest.ru

Самым интересным месяцем в прогнозе выглядит сентябрь. Модели предполагают сочетание заметно повышенной температуры и большого количества осадков. Средние показатели могут превысить климатическую норму на 1,5–2 градуса, а месячная сумма осадков — оказаться выше обычной примерно на 50 миллиметров. При таком развитии событий жителей региона может ожидать продолжительное теплое бабье лето, которое периодически будут прерывать активные южные циклоны с дождями и неустойчивой погодой.

фото: virtualbrest.ru

Сами авторы прогноза подчеркивают, что на трехмесячном горизонте атмосфера остается слишком сложной системой для абсолютно точных расчетов. Поэтому сентябрьский сценарий пока рассматривается как математический вектор развития событий, а вероятность его исполнения оценивается примерно в 50 процентов. Тем не менее нынешнее состояние Тихого океана позволяет считать вариант теплой и влажной осени одним из основных.

Общая картина сезона складывается достаточно контрастной. После прохладного и дождливого июня вероятность смещения погодного баланса в сторону тепла выглядит высокой. Вместе с этим возрастает риск резких перепадов по осадкам: от возможной засухи в середине лета до периодов сильных дождей ближе к осени. Подобные прогнозы стоит воспринимать как ориентир, а не как окончательный сценарий. Чем ближе конкретная дата, тем точнее становятся расчеты синоптиков. Поэтому в течение лета имеет смысл внимательно следить за обновлениями прогнозов и оперативными данными метеослужб.

фото: virtualbrest.ru

Рекомендация здесь простая: аграриям и владельцам приусадебных участков уже сейчас стоит учитывать вероятность июльской нехватки влаги, а жителям городов — быть готовыми к возможным периодам продолжительной жары и последующим сильным грозам во второй половине сезона.

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