Россия теряет компоненты ядерной триады Александр Коваленко

16.06.2026, 12:42

2,436

Только с 2024 года это уже четвертая потеря.

В Иркутской области России потерпел крушение стратегический бомбардировщик Ту-22М3. Факт падения самолета официально подтвердили в Министерстве обороны РФ. По версии Москвы, ракетоносец выполнял вылет без боекомплекта и упал во время захода на посадку в рамках якобы «планового учебно-тренировочного полета». Но на что особо стоит обратить внимание?

Стратегических ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-22М3 у армии РФ, по состоянию на начало 2022 года, числилось пятьдесят один. Из них в летном, боеспособном состоянии было около двадцати девяти самолетов. С учетом проведенных с 2022 года украинскими спецслужбами операций, а также катастроф, произошедших по техническим причинам, ВКС РФ потеряли за время полномасштабного вторжения не менее двадцати одного самолета.

Таким образом, среди летных, боеспособных самолетов у россиян после сегодняшнего инцидента, ставшего следствием повышенного износа и без того старых и изношенных бортов, находится 7–8 самолетов, состояние которых так же вызывает ряд вопросов.

В свою очередь, производство Ту-22М3 в России носит имитационный характер. То есть, из советских заделов фюзеляжей, оставшихся после развала СССР, собирают вроде как новые самолеты. В действительности же это досборка «неосуществившихся» на рубеже конца 1980-х — начала 1990-х машин. Возможность же России сегодня производить абсолютно новые Ту-22М3 на основе новых фюзеляжей — дискуссионная и, по правде говоря, вызывает скепсис.

В своих материалах я неоднократно обращал внимание, что возросшая эксплуатация этих самолетов не по назначению (поскольку Ту-22М3, Ту-95МС и Ту-160 — это, в первую очередь, стратегические ракетоносцы-бомбардировщики, входящие в состав ядерной триады, но которые используются в режиме решения оперативно-тактических либо элементарно тактического характера задач) приведет к быстрому их износу и росту потерь по причине технических неисправностей. То есть, в итоге, в определенный момент времени Россия может остаться полностью без авиационной компоненты ядерной триады! И...

Так и происходит.

Только с 2024 года это уже четвертая потеря Ту-22М3 по причине технической неисправности!

В какой-то момент летных бортов не останется совсем. Как и Ту-95МС, и Ту-160.

Александр Коваленко, unian.net

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com