Сырский: Украина усиливает границу с Беларусью 16.06.2026, 12:32

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Александр Сырский

ВСУ создают новые подразделения беспилотных систем на северном направлении.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский сообщил об усилении обороны государственной границы на северном направлении.

По его словам, этот вопрос стал одной из главных тем совещания, посвященного состоянию резервов украинской армии.

Сырский отметил, что для более эффективного прикрытия границы принято решение сформировать новые части беспилотных систем. Их обеспечат необходимым вооружением, техникой и другими средствами для выполнения поставленных задач.

Кроме того, Украина продолжает усиливать подразделения, которые уже несут службу на этом направлении.

Напомним, ранее командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт «Мадяр» Бровди жестко предупредил Лукашенко. Он заявил, что Киев фиксирует каждый «Шахед», который летит через Беларусь, а также сообщил, что в случае нападения со стороны Минска у Украины уже есть «первые 500 целей» в Беларуси.

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