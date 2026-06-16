Главком Сил обороны Эстонии побывал на передовой в Украине
- 16.06.2026, 13:27
Вместе с генералом Сырским.
Главнокомандующий Силами обороны Эстонии генерал-лейтенант Андрус Мерило посетил органы военного управления и воинские части, выполняющие боевые задачи на передовой.
Об этом рассказал главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский, сопровождавший Мерило.
Сырский сообщил, что он вместе с Мерило ознакомился с текущей обстановкой, работой подразделений и вызовами, стоящими перед украинскими военными.
В частности, состоялось общение с руководящим составом Десантно-штурмовых войск и командирами десантно-штурмовых бригад, а также встреча с командованием Сил беспилотных систем и командирами штурмовых полков.
«Для наших партнеров чрезвычайно важно видеть реальную ситуацию на фронте, понимать потребности украинских воинов и убеждаться в эффективности оказанной помощи непосредственно на месте», — подчеркнул он.