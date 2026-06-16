Чемпион Беларуси по футболу уволил российского тренера

Чемпион Беларуси по футболу уволил российского тренера3
- 16.06.2026, 13:07
«МЛ Витебск» временно возглавит капитан Сергей Баланович.
В «МЛ Витебск» произошла очередная тренерская перестановка. Главный тренер Магомед Адиев и его помощник Филипп Соколинский отстранены от работы с командой. Исполняющим обязанности назначен капитан клуба Сергей Баланович, , сообщает «Белорусский футбол».
Под руководством Адиева «МЛ Витебск» провел 7 матчей: 4 победы, 1 ничья и 2 поражения. Россиянин возглавил команду в конце апреля 2026 года, но проработал меньше двух месяцев. Причины такого решения пока не раскрываются, но в минувшую субботу чемпионы Беларуси проиграли принципиальный матч против ФК «Витебск» (1:2).
Напомним: это уже вторая тренерская отставка в «МЛ Витебск». Сезон «гуси» начинали с Михаилом Мартиновичем, который был уволен в конце апреля этого года.
Теперь исполнять обязанности главного тренера будет 38-летний Сергей Баланович, который является действующим игроком клуба.