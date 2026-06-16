В Витебской области пропал известный минский врач 5 16.06.2026, 10:57

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Геннадия Щетко ищут уже четвертые сутки.

Сообщается, что Геннадий Щетко еще 11 июня поехал с друзьями на озеро Ведето в Полоцкий район. На следующее утро он отправился на подводную охоту и пропал. Собрали все, что известно на данный момент, пишет Onlíner.

Геннадий Щетко — известный минский уролог, заведующий отделением в БСМП. Также он ведет прием в частном медцентре Sante.

О пропаже Геннадия Александровича сообщил поисково-спасательный отряд «Феникс», ориентировки также распространяют в соцсетях его знакомые. Известно, что 11 июня доктор в компании друзей отправился отдыхать на озеро Ведето. Это популярное и живописное место для палаточных лагерей, водного туризма и подводного лова, расположенное в 45 километрах от Полоцка. Сам водоем достаточно большой и глубокий: площадь водного зеркала составляет около 4,61 квадратного километра, средняя глубина — около 4,5 метра, а максимальная достигает 12,2 метра.

Около 5 утра 12 июня мужчина отправился на подводную рыбалку и исчез. «На месте работают сотрудники милиции, МЧС, ОСВОД <…>. Мы верим, что он еще жив, и делаем все возможное, чтобы его найти. Четвертые сутки поиски идут непрерывно», — пишут близкие пропавшего.

Приметы: на вид 45—50 лет, рост 176—178 см, среднего телосложения, волосы короткие, темные, глаза голубые. Был одет в черный гидрокостюм.

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