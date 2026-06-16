«Интеллектуальная работа не может разделяться на мужскую и женскую» 1 16.06.2026, 11:59

фото: tech.onliner.by

Белоруски рассказали о работе в IT-командах, где почти все коллеги — мужчины.

Виктория изначально и не собиралась в IT, однако стала большим специалистом в сложном направлении программирования, пишет Onlíner. Девушка отучилась в университете на химика, затем два года отработала по распределению, после чего поняла: это не то, чем она хочет заниматься.

Супруг Виктории все это время работал разработчиком на C++ и регулярно рассказывал жене о своей работе. Тем более она видела, что зарплаты разительно различаются — примерно в четыре–пять раз.

— Это заинтересовало меня совокупностью факторов: деньги, возможность удаленной работы, наличие карьерных перспектив. Работа химика предполагает взаимодействие с вредными веществами, что может сказаться на здоровье в будущем. С помощью учебников, бесплатных курсов в интернете и менторства со стороны мужа я переучилась на программиста С++. То есть это направление в некотором смысле было предопределено, — с улыбкой вспоминает Виктория.

фото: tech.onliner.by

Новоиспеченная разработчица искала первую работу в IT пять лет назад, и, несмотря на довольно турбулентные времена в индустрии, Виктории повезло быстро найти себе компанию. К тому же она даже не столкнулась со скептицизмом относительно пола, хотя писать код на языке программирования C++ идут в основном мужчины.

Сама Виктория объясняет подобный перекос так:

— Традиционно есть стереотип, что IT — это больше мужская сфера, чем женская. Сам по себе язык С++ считается довольно сложным для изучения и требует более глубокого понимания устройства памяти и архитектуры компьютера, чем Python или JavaScript. Возможно, большинство людей — любого пола — выбирают эти языки потому, что порог входа ниже, чем в С++. Ну и типично социальные установки с детства: мальчиков воспитывают быть технарями, девочки выбирают помогающие профессии.

Вопреки предубеждениям, за пять лет белоруска сумела стать старшим программистом, постепенно продвигаясь по карьерной лестнице. Виктория начинала с простых и маленьких задач, но постепенно ей стали доверять более сложные и большие проекты.

А сейчас айтишница работает в команде, где лишь одна девушка — она сама. При этом каких-то неудобств или предвзятого отношения не чувствует.

— Мне вполне комфортно. У нас в других отделах есть девушки — например, в тестировании, — с которым я плотно работаю как разработчик. В остальном на мне это [исключительно мужской коллектив в команде] никак не сказывается.

«Девушки более склонны сглаживать углы»

На лидерских должностях в технологических компаниях чаще работают мужчины: согласно данным аналитиков, женщины занимают лишь около трети руководящих позиций. Однако эта статистика не особо волнует белоруску Яну, которая в 26 лет управляет командой из 35 человек, причем 90% айтишников в ее подчинении — это мужчины в возрасте 30—45 лет.

Секрета успеха прост: после школы факультет информационного менеджмента, параллельно IT-курсы, затем стажировки для получения практического опыта и, наконец, полноценная работа с постепенным, но уверенным карьерным ростом.

Особых преград на своем пути Яна не встречала, за исключением небольших нюансов.

— В начале [работы в текущей компании] нужно было больше времени адаптироваться и доказывать, что ты здесь благодаря своим навыкам и опыту. То есть порой меня не воспринимали серьезно. Например, был случай, когда замедлялась работа, так как приходилось притираться, грубо говоря, искать компромиссы.

Сейчас, по словам Яны, она чувствует себя на работе очень комфортно. Руководительница всегда старается искать баланс в управлении, общаться с коллегами и не любит быть жесткой, авторитарно раздавая задачи.

При этом девушка рассказывает, что сама чувствует разницу в коммуникации с коллегами разных возрастов. По ее словам, сотрудники в диапазоне 25—30 лет более гибкие, идейные и быстро адаптируются. А те, кому 30—40, более ответственные и требуют меньше микроменеджмента. Однако Яна признает, что это общее наблюдение, но все зависит от конкретного коллектива и человека.

фото: tech.onliner.by

Несмотря на то что Яна довольна управлением командой, почти полностью состоящей из мужчин, она считает, что более здоровый коллектив — это микс мужчин и женщин, но без четких пропорций.

— Девушки более склонны сглаживать углы в конфликтах, а парни обычно задают «правильный» рабочий настрой. Так получается больше вариаций и мнений, появляется возможность посмотреть на проблемы с разных углов, — поясняет свою точку зрения она.

«Знаю, как найти подход к парням»

Любимыми предметами Лизы в школе были физика и математика, а в свободное от учебы время она взахлеб засматривалась сериалом «Теория большого взрыва» и зачитывалась книгами Стивена Хокинга. Поэтому после окончания школы Лиза хотела стать ученым — подобно Шелдону, Говарду и Леонарду.

Однако, когда настало время выбирать профессиональный путь, пораздумав над перспективами и поглядев на расцветавшую в тот момент сферу IT, решила податься именно туда — так Лизу занесло в Data Science.

— Математика — наука фундаментальная, а в IT, пожалуй, единственное направление, которое позволяет тебе применять математические знания в реальной жизни, — это Data Science. Поэтому я начала изучать большие данные, машинное обучение и искусственный интеллект.

Но белоруска не хотела с головой уходить в глубокую разработку, развивая только хард-скилы, Лизе нравилась перспектива руководительства, тем более другие отмечали ее лидерские качества. В итоге белоруска добилась желаемого: сейчас она управляет командой по разработке моделей машинного обучения и ИИ, которая на 80% состоит из мужчин.

Лиза сталкивалась в своем направлении с таким гендерным перекосом и на учебе, но сама она находит это немного странным.

— Я считаю, что интеллектуальная работа не может разделяться на мужскую и женскую. Если профессия связана с физическим трудом, например грузить какие-то тяжелые стройматериалы, то да, такую работу можно отнести к мужской, потому что девушка, скорее всего, просто физически с этим не справится. Но интеллектуальной работой, независимо от направления, на мой взгляд, может заниматься любой человек, — рассуждает она.

фото: tech.onliner.by

Руководить командой, практически полностью состоящей из парней, Лизе комфортно. Сама она объясняет это привычкой, ведь и в школе, и в университете, и во всех компаниях мужчин было всегда больше, чем женщин, в силу специфики направления.

— Либо это какая-то моя персональная особенность, что я достаточно легко нахожу общий язык с парнями. У меня всегда были друзья противоположного пола. Как будто я просто знаю, как найти подход к парням, мужчинам.

Управляя коллективом, Лиза, по ее словам, сочетает строгость, четкость и структурность с чутким отношением к своим коллегам, проявлением эмпатии и женской мягкостью. И, по всей видимости, такой подход довольно эффективен.

«Девушки чаще конкурируют между собой»

Путь в IT у еще одной нашей собеседницы по имени Виктория начался рано, но не совсем приятно. Уже после девятого класса она пошла в один из столичных колледжей изучать программное обеспечение — на таком профиле настоял отец, так как считал, что это перспективное направление.

Однако за четыре года учебы, вспоминает Виктория, ей напрочь отбили желание заниматься программированием. Объясняя причины, она вспоминает показательный случай.

— В качестве курсовой по веб-разработке нужно было сделать сайт. Я сидела над ним месяца четыре, уделяла этому все свободное время и сделала одну из лучших работ в группе. А препод сказала, что я не могла это сделать сама, потому что я девочка, и мне точно помог кто-то из ребят. В итоге поставили шестерку «за смекалку». Тогда я поняла, что стараться и учиться впустую я не хочу, и если такое отношение тут, то что будет дальше.

После такой травмы белоруска на несколько лет ушла искать себя и пробовать другие профессии, но по душе так ничего и не пришлось, и Виктория решила вернуться в IT. Как раз тогда одна из белорусских компаний активно набирала людей с профильным образованием на бесплатную переподготовку, но самостоятельно выбрать курс было нельзя: обучали только по тем направлениям, которые были актуальны для фирмы. Так Виктория попала в iOS-разработку.

Научившись создавать приложения для девайсов Apple, она окунулась в рынок труда. За первые годы пришлось сменить несколько компаний, но с коллегами всегда везло: Виктории активно помогали и оказывали поддержку. А одно из очередных мест работы стало настоящим профессиональным драйвером.

— Мой рост сильно ускорился, потому что я попала в команду очень сильных и опытных разработчиков, от которых нельзя было отставать, и ребята всегда были рады помочь. Я была единственной девушкой в команде, а уходила на другой проект уже в качестве лида.

фото: tech.onliner.by

Мужчины, коих в iOS-разработке больше, не только не стали преградой для Виктории, а, напротив, поспособствовали взлету по карьерной лестнице, передавая опыт и относясь максимально бережно.

— Я замечала, что девушки чаще конкурируют между собой, а мужчины очень спокойно относятся и к коллегам-девушкам, и к руководительницам, никого не принижая, без предвзятости и всегда с готовностью помочь.

Сейчас Виктория руководит небольшой командой iOS-разработчиков. Помимо нее, в коллективе три программиста — все мужчины.

— У нас спокойная, дружественная атмосфера, со всеми можно легко договориться. Я заметила, что нюансы могут возникать с молодыми специалистами: у них еще есть какие-то фантазии по поводу профессии, максимализм. Они хотят все и сразу, и бывает сложно донести реальность. Но это никак не связано с полом, — отмечает разработчица.

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