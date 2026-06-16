В Польше двух человек взяли под стражу в связи с убийством художника Семена Скрепецкого 16.06.2026, 12:07

Фото: bp24.pl

Подозреваемый в убийстве до сих пор на свободе.

В Польше задержали трех человек в связи с убийством в городе Бяла-Подляска российского оппозиционного художника Семёна Скрепецкого, известного своими антипутинскими карикатурами.

Об этом пишет RMF FM.

Двое из этих лиц находятся под стражей, одного отпустили на свободу.

Одним из задержанных является человек, который занимается пассажирскими перевозками.

Следователи сообщили, что до сих пор не удалось задержать человека, подозреваемого в убийстве.

К поискам присоединились сотрудники криминального отдела воеводской полиции в Люблине.

Россиянина убили в понедельник, 15 июня, незадолго до 10:00. На улице Королевы Ядвиги неизвестный злоумышленник произвел несколько выстрелов в сторону прохожего.

Несмотря на скорую помощь со стороны спасательных служб, жертва скончалась на месте. Преступник якобы сделал несколько выстрелов с близкого расстояния, а затем выстрелил в мужчину, который уже лежал на земле.

Жертвой оказался 44-летний гражданин России Семён Скрепецкий, автор антипутинских карикатур, который в 2021 году эмигрировал в Польшу.

Еще в прошлую пятницу художник участвовал в акции перед посольством России в Берлине.

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