«Спасенные» Лукашенко колхозы не могут выплатить людям зарплаты 16.06.2026, 12:12

Короткая сводка показала реальное положение дел в «поддержанных» регионах.

Прокуратура Хотимского района выяснила, что в мае 2026-го в одной из сельскохозяйственных организаций Хотимского района образовалась задолженность по заработной плате, пишет «Салідарнасць» .

«В результате вмешательства прокурора трудовые права работников восстановлены и они получили ранее задержанные выплаты. Руководитель организации привлечен к ответственности за нарушение законодательства о труде», — рапортует госпресса.

После прочтения таких новостей возникает резонный вопрос: а зачем, собственно, нужны такие предприятия, работники которых свои кровные могут получить лишь после вмешательства прокуроров?

А то, что это не рядовая проблема для региона, признает и сама пропаганда, подчеркивая, что «вопрос своевременности выплаты заработной платы находится на особом контроле органов прокуратуры Могилевской области».

От себя отметим, что не только для Могилевщины. Ведь подобные новости регулярно поступают из других областей.

Кроме того, судя по сообщениям их прокуратуры, размер задержанных зарплат также вызывает вопросы.

По состоянию на май задолженность перед 107 работниками составила 155 тысяч рублей. Если даже допустить, что сотрудникам задолжали только за один месяц, то в среднем заработок составит около 1500 рублей, что вдвое меньше, чем средняя зарплата по стране.

Но из сводки прокуратуры нельзя сделать четкий вывод о том, что речь идет о месячной задержке. Так что средняя зарплата в данном хозяйстве может быть еще ниже.

И еще один важный момент. Хотимский район среди прочих был охвачен заботой Лукашенко, подписавшего в 2015-м указ «О социально-экономического развития юго-восточного региона Могилевской области».

Документ предусматривал поддержку местных предприятий, в том числе сельскохозяйственных. А также создание благоприятных условий для проживания населения.

Как видим, результат налицо.

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