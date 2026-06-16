«Заброшку» под Минском продали за полмиллиона долларов 3 16.06.2026, 8:32

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За этот объект активно боролись на аукционе.

Под Минском наконец нашли покупателя для бывшего пионерлагеря «Кировец», который в последнее время дважды не смог сменить владельца. В октябре 2025 года объект был продан за 2,9 млн рублей, а в декабре — за 2,6 млн рублей, однако оба победителя торгов впоследствии отказались от сделки.

Очередной аукцион прошел 12 июня и вновь вызвал высокий интерес. Как сообщает Realt со ссылкой на площадку «БУТБ-Имущество», за лагерь боролись 11 участников.

«Кировец» расположен возле деревни Зеленое в Ждановичском сельсовете — примерно в 10 километрах от МКАД и в 2 километрах от пляжей Минского моря. Лагерь был построен в 1960-х годах и принадлежал Минскому станкостроительному заводу имени Кирова. После закрытия в начале 2000-х территория постепенно пришла в запустение.

На участке площадью почти 7 гектаров расположено более десяти зданий, среди которых жилые корпуса, медпункт, баня и библиотека.

Стартовая цена объекта на последних торгах составляла 44 тысячи рублей. В ходе аукциона участники сделали 618 ставок, в результате чего стоимость выросла почти в 32 раза. Победителем стала торговая компания из Минской области, которая приобрела лагерь за 1,4 млн рублей, или около 505 тысяч долларов.

По условиям продажи новый собственник должен в течение двух лет оформить необходимую документацию и определить дальнейшую судьбу существующих построек — реконструировать их или снести. Использование новых объектов на территории бывшего лагеря должно начаться не позднее чем через четыре года.

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