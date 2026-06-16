В Москве горит крупнейший НПЗ

В Москве горит крупнейший НПЗ1
- 16.06.2026, 9:10
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Завод окружен десятками, а то и сотнями единиц систем ПВО.
Утром 16 июня Москву атакуют беспилотники. На крупнейшем НПЗ города, расположенном в районе Капотня, возник пожар. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.
«Москва под атакой, горит московский НПЗ. Хотя [российский диктатор Владимир] Путин и стянул практически все ключевые ПВО и ПРО в Москву, это не спасает россиян. Путин не является гарантом безопасности для москвича», — написал он.
Как отмечает Telegram-канал Exilenova+, НПЗ окружен десятками, а то и сотнями единиц систем ПВО.