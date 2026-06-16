Западные СМИ наградили Путина еще одним прозвищем

Западные СМИ наградили Путина еще одним прозвищем1
- 16.06.2026, 9:50
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Глава Кремля получил его после атаки на Киево-Печерскую лавру.
После российского удара по Киеву и огневого поражения христианской святыни — Киево-Печерской лавры — западные СМИ вынесли в заголовки слова «кремлевский антихрист» в адрес Путина.
Поводом стало повреждение монастыря XI века, входящего в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Подобную формулировку использовал ряд западных изданий, включая Britains News Channel, чешское Seznam Zprávy и The Independent.
Фразу «кремлевский антихрист» произнес глава Православной церкви Украины митрополит Епифаний. Он заявил, что миру необходимы решительные действия, чтобы остановить российский террор против Украины и принципов мира.
Напомним, в ночь на 15 июня российские войска нанесли по Киеву массированный удар, применив дроны, баллистические и крылатые ракеты.
В результате атаки 140 тысяч абонентов остались без света, а также поврежден Успенский собор Киево‑Печерской лавры.
Пострадала Национальная киностудия имени Довженко, где сгорела крупнейшая коллекция костюмов Украины. Разрушены и повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры в десяти районах столицы Украины. По последним данным, 25 человек ранены и 4 погибли.