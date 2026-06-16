Турагент сняла с белорусов «розовые очки», опубликовав «реальные цены» на отдых 3 16.06.2026, 10:15

1,978

В соцсети вспыхнули споры.

Комфортный отдых на море для белорусской семьи из двух взрослых и одного ребенка будет стоить в зависимости от страны и питания от 3800 долларов. Такими расчетами поделилась в Threads сотрудница турагентства Indigo Travel Марта. Не все пользователи соцсети с ней согласились, пишет «Зеркало».

Турагент отметила, что своим постом хотела снять с белорусов «розовые очки» и «опустить на землю» в вопросах, которые касаются отдыха на море, а также «честно» поговорить «о реальных ценах на лето». Для своих расчетов авторка публикации взяла самый частый запрос: путевку на семью из двух взрослых и одного ребенка на десять ночей в июле-августе.

«Никакого люкса, просто нормальные отели», — написала Марта, добавив, что принципиально не бронирует «самый дешевый трэш ради галочки».

Отдых в Грузии, по подсчетам турагентки, будет стоить в этом сезоне от 3800 долларов. В стоимость включены только завтраки. За Египет и Турцию по системе «все включено» придется отдать от 4000 долларов. Вьетнам обойдется в 4500 долларов (только завтраки) и от 5500 долларов за полный пансион.

«Дешевле уже точно не будет, места на рейсах тают. Смотрим на вещи трезво и планируем прямо сейчас», — посоветовала авторка поста.

Пост Марты за почти сутки собрал более 85 тысяч просмотров и свыше 180 комментариев. Некоторые согласились, что популярные туристические направления, которые ранее считались бюджетными, уже отнюдь не дешевые.

«Спасибо, Марта. Я меньших чисел и не ожидал в этом году!» — отметил bortkevich.igor83.

«Цены пугают и расстраивают… Особенно ностальгируют те, кто помнит скромненькую Турцию из Москвы в десять раз дешевле лет 15 назад… Поэтому отказались от Турции-Египтов летом», — написала akme.1981.

Другие посчитали приведенные турагентом цены завышенными:

«Для Турции, Египта и Грузии это космические цены за просто нормальные отели», — поделилась мнением a_lenushk__a.

«Сейчас едем в Турцию на две недели сами, Стамбул, Кемер, Каш, на четверых взрослых 5000 долларов», — рассказала anni_in_woonderland.

«Ну Грузия на нашу семью обошлась в 3400 долларов (только завтраки). Семья 3+1. Так что как-то вы сильно круто посчитали ее. Отель не трешовый, просто нормальный», — поделилась irina_savanchuk.

Некоторые стали делиться лайфхаками по организации путешествий:

«Беларусы, снова надеваю вам очки. Покупаете билеты во Вьетнам самостоятельно у „Белавиа“ на троих 2700 долларов и бронируете на сайте trip.com хороший отель в центре за 500 долларов с завтраком», — посоветовала julia_kir_ko.

«Албания билеты 100 долларов с человека туда-обратно из Варшавы, отель пусть люксовый 100 долларов в сутки. Итого 1300 долларов на десять ночей», — рассказал о своем опыте ukanboy.

А вот пользователь canary_mnsk посоветовал обратить в этом сезоне внимание на Мадейру, Тенерифе и Майорку, где «полно отличных вилл с собственными бассейнами, саунами в бюджете 1500−2000 евро на десять ночей». Комментатор также привел свои расчеты за отдых на Мадейре в 2025 году на двух человек. Проживание в вилле обошлось им в 2000 евро за 13 ночей, еда в ресторанах стоила им 700−800 евро. Еще 300 евро отдали за аренду Porsche 911 на четыре дня и 150 евро — за бензин. За продукты двое отдыхающих выложили около 200 евро. На другие мелочи — еще 200 евро. Билеты на самолет, дорога до Варшавы и обратно (со стоянкой, бензином, страховкой и сборами), а также визы — 500 евро.

«Итого примерно 4000 евро», — написал canary_mnsk.

Пользователь deni_founder рассказал о своем отдыхе в Барселоне. В столицу Каталонии он прилетел из Варшавы. Билеты стоили 200 евро на двоих в одну сторону. Квартиру «в Готическом квартале» пара сняла за 150 евро в сутки.

«Те же цены или дешевле будут в Ницце, Каннах, Валенсии, Римини, Неаполе, Лимассоле. В Хорватии, Греции, Словении. Оттуда же перелет в Турцию будет стоить 100 евро на человека. Как можно в ОАЭ или Египет ехать в 35−40 градусов летом, я вообще не представляю, там даже ветер горячий, на улицу с 09.00 до 18.00 выйти невозможно», — удивился deni_founder.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com