Бумеранг летит к хоZяину 1 Александр Адельфинский

16.06.2026, 11:13

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Война возвращается в родную гавань.

Глядя на пустые пляжи Туапсе, просыпаясь от сирен вдали от границы с Украиной, снимая на смартфон взрывы очередных НПЗ, россияне ужасаются, мол, да как же так можно. Постойте удивляться, это брошенный рашистский бумеранг экспансии возвращается обратно.

Он пока ощущается по веянию ветра перед ним, ибо сам по себе даже и не подлетел близко: о пугливые российские жители, сравните видеокадры с нанесённым Россией Украине ущербом с результатами украинского вынужденного ответа. В Украине – руины, как во времена Второй мировой войны. Рашистские «оСВОбодители», вы просто изверги!

Оказалось, что в россиянах скрывался и никуда не девался такой отрицательный страшный «потенциалище», что отныне и надолго вперёд название страны – «Российская Федерация» – ассоциируется с развалинами и невинными украинскими жертвами, истинным реZультатом действий шизофренического пресловутого «русского мира», стремящегося расползтись, как раковая опухоль, вокруг шара земного.

Итак, планета видит, что именно несёт с собою имперская «загадочная русская душа», воспетая литературой, когда носитель таковой души берёт в руки автомат. Длительное время считалось, что загадочность подобного рода – просто всего лишь особенность, лёгкий «сдвиг», который, в принципе, у всех культур – разный. Но нет: дурь развернулась во всю ширь и превратилась в фирменную опаснейшую деструктивную силу, и так оно отныне и понимается. Это запомнили все.

Душа нации растворена в особо тяжком историческом недуге – российском имперстве, которое, притом, и коварно, ибо мнит себя вечной жертвой окружающего цивилизованного мира. Мнимая пострадавшая этим развязывает себе кровавые руки и нападает на других, поскольку ей параноидально кажется, что её «надули», «всадили нож в спину», «обманули». На языке начальной школы это называлось бы «отмазкой», а на языке взрослых это – оправдание собственных же преступлений.

Постоянно швыряться бумерангами и даже не предполагать, что хоть один из них возвратится, – глупая самонадеянность зарвавшегося коллективного убийцы. Имперская Россия никогда не стыдилась показывать себя именно таковой. Показала и сейчас. До населения поздно начинает доходить, что вот эти все поражения Украиной целей на территории страны-агрессора суть абсолютно законные действия, причём весьма благородные с украинской стороны, ибо Россия тотально оставляет горы щебня и лунный пейзаж, а Украина стремится именно обороняться, а не уподобляться России.

Бумеранг летит к хозяину, которому предстоит едва совместимое с выживанием похмелье. То, что мы видим сейчас, – ещё лишь самое начало. Остаётся надеяться, что имперская отравленная основа в итоге окажется под куда более значительным сомнением у населения кремлёвского Оркостана. России предстоит очищение, однако для этого ей необходимо поражение в войне. Весь ряд трагических и драматических событий – впереди. Свист бумеранга становится громче.

Слава Украине!

Александр Адельфинский, kasparovru.com

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