«Белтелеком» ввел изменения для клиентов
- 16.06.2026, 11:08
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У компании появились новые тарифные планы.
«Белтелеком» ввел новые тарифные планы для абонентов, которые пользуются тарифным планом «Семейный 5 LTE». У компании появились и другие изменения.
«Белтелеком» объявил, что запустил новые тарифные планы для абонентов тарифа «Семейный 5 LTE». Первый из них — «Семейный 5 LTE анлим». Он предусматривает полный безлимит в интернете (скорость до 5,5 Мбит/с), неограниченные звонки внутри сети «Белтелеком» и услугу определения номера (CLIP). Стоимость — 62 рубля в месяц.
Второй тариф — «Семейный LTE 30 ГБ». «Оптимальный выбор для умеренного использования. Вам предоставляется 30 ГБ трафика (скорость до 5,5 Мбит/с), безлимитные звонки в сети «Белтелеком» и CLIP», — сообщают в компании. Ежемесячная плата — всего 22 рубля.
Ранее «Белтелеком» с 1 июня повысил тарифы на отправку телеграмм. К примеру, для физлиц стоимость внутри страны — на 14,3% (до 0,08 рубля за слово). Эта услуга подорожала и для организаций.