«Белтелеком» ввел изменения для клиентов 16.06.2026, 11:08

1,398

У компании появились новые тарифные планы.

«Белтелеком» ввел новые тарифные планы для абонентов, которые пользуются тарифным планом «Семейный 5 LTE». У компании появились и другие изменения.

«Белтелеком» объявил, что запустил новые тарифные планы для абонентов тарифа «Семейный 5 LTE». Первый из них — «Семейный 5 LTE анлим». Он предусматривает полный безлимит в интернете (скорость до 5,5 Мбит/с), неограниченные звонки внутри сети «Белтелеком» и услугу определения номера (CLIP). Стоимость — 62 рубля в месяц.

Второй тариф — «Семейный LTE 30 ГБ». «Оптимальный выбор для умеренного использования. Вам предоставляется 30 ГБ трафика (скорость до 5,5 Мбит/с), безлимитные звонки в сети «Белтелеком» и CLIP», — сообщают в компании. Ежемесячная плата — всего 22 рубля.

Ранее «Белтелеком» с 1 июня повысил тарифы на отправку телеграмм. К примеру, для физлиц стоимость внутри страны — на 14,3% (до 0,08 рубля за слово). Эта услуга подорожала и для организаций.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com