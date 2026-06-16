Business Insider: Начался новый этап войны 2 16.06.2026, 11:01

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Фото: Nikoletta Stoyanova/Getty Images

Украинские дроны уничтожают то, что не смог HIMARS.

Украинские ударные беспилотники средней дальности нового поколения всё заметнее влияют на ход боевых действий. По оценкам западных аналитиков, такие системы частично возвращают Украине возможность наносить удары по тыловым объектам, которая ранее во многом обеспечивалась американскими ракетными комплексами HIMARS, пишет Business Insider.

Одним из примеров применения стал удар по зданию на Запорожском направлении, где, по данным украинских военных, находились операторы российских FPV-дронов. Оператор подразделения «Тайфун» Национальной гвардии Украины с позывным «Спринг» рассказала, что это был её первый успешный боевой вылет с дроном средней дальности. По её словам, аппарат точно поразил крышу здания, после чего произошёл взрыв и верхний этаж был разрушен.

В начале полномасштабной войны системы HIMARS позволили Украине наносить удары по складам боеприпасов, командным пунктам и логистическим узлам в глубоком тылу. Однако, как отмечают эксперты, со временем российская сторона адаптировалась к этой угрозе.

Аналитик фонда «Вернись живым» Николай Белесков считает, что наибольший эффект от HIMARS наблюдался в первый год войны, особенно летом и осенью 2022 года. По его словам, российские системы радиоэлектронной борьбы начали активнее подавлять GPS-наведение, а также сохранялся дефицит дальнобойных боеприпасов у Украины.

По мнению директора по анализу открытых источников американского Института изучения войны Джорджа Барроса, появление украинских дронов средней дальности может означать переход к новой фазе конфликта. Он отмечает, что такие средства способны системно влиять на наступательные возможности противника и усложнять его логистику.

Сообщается, что новые дроны способны поражать цели на расстоянии примерно от 30 до 300 километров и нести боевую часть значительной мощности. Одной из ключевых особенностей является использование элементов искусственного интеллекта: при потере связи из-за радиоэлектронной борьбы дрон может самостоятельно завершать миссию.

Также утверждается, что такие системы способны распознавать цели на финальном участке полёта, что повышает их эффективность против динамичных объектов — например, колонн техники, топливозаправщиков и транспортных средств обеспечения.

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