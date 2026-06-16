Светящийся НЛО запустил рой загадочных шаров у военной базы США 16.06.2026, 11:29

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Инцидент описан в рассекреченных документах Пентагона.

Один из рассекреченных Пентагоном документов, которые касаются НЛО, привлек особенное внимание. В нем описано наблюдение неопознанного «материнского шара» с более мелкими шарами возле военной базы.

Недавно Пентагон представил общественности уже третью партию рассекреченных документов, которые касаются НЛО. В одном из документов описан аномальный объект, который наблюдали агенты ФБР в октябре 2023 года. Этот объект представлял собой светящийся «материнский шар», который выпустил рой меньших шаров возле секретной военной базы США. Это явление эксперты не могут пока объяснить, пишет Daily Mail.

Согласно рассекреченному документы, агенты ФБР наблюдали в течение нескольких часов странный светящийся оранжевый «материнский шар», который с некоторой периодичностью выпускал один за другим меньшие красные «шары». Меньшие объекты двигались горизонтально и меняли высоту. При этом они двигались бесшумно. В одном случае светящиеся шары зависли в воздухе на некоторое время. В конечном итоге вся группа светящихся аномальных объектов исчезла.

Светящийся НЛО запустил рой загадочных шаров возле секретного военного объекта США. Иллюстрация

Фото: Daily Mail

Это все произошло над горой Шайенн недалеко от города Колорадо-Спрингс, штат Колорадо, США. В недрах этой горы находится подземный Комплекс Командования воздушно-космической обороны Северной Америки. Это секретный бункер военного назначения Вооруженных сил США.

Агенты ФБР наблюдали в течение нескольких часов странный светящийся оранжевый "материнский шар", который с некоторой периодичностью выпускал один за другим меньшие красные "шары"

Фото: скриншот

Эксперты из Пентагона пытались объяснить данные НЛО известными объектами и явлениями. Но описанные характеристики объектов не соответствуют характеристикам выхлопных газов военных самолетов США, а также выброшенным тепловым ловушкам этих самолетов.

Также никакие атмосферные явления, такие как шаровая молния или спрайты, не могут объяснить это явление. Эксперты также исключили падение метеоритов.

Пока что расследование данного инцидента продолжается.

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