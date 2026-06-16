«Мадяр» пообещал россиянам «конвейер возмездия»9
- 16.06.2026, 8:44
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Киев ответит за Лавру.
Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди с позывным «Мадяр» заявил, что Украина ответит на российский удар по Киево-Печерской лавре, однако это будет не эмоциональная реакция, а часть уже действующей системы возмездия.
В своем «Фейсбуке» он подчеркнул, что жители России будут ощущать последствия войны по всей территории страны. По словам Бровди, украинские Силы обороны уже запустили «конвейер возмездия», нанося удары по военным и стратегическим объектам РФ.
На этом фоне утром 16 июня появились сообщения об атаке украинских беспилотников на нефтеперерабатывающий завод в Москве. По данным СМИ, это стало первой подобной атакой на объект такого уровня в российской столице.
В ночь на 15 июня российские войска нанесли массированный удар по территории Украины. Одной из целей стал Киев. В результате атаки дрон попал в Успенский собор Киево-Печерской лавры. Удар пришелся в центральную часть крыши здания, после чего начался пожар. Площадь возгорания составила около 800 квадратных метров.