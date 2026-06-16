Усик рассказал подробности своей встречи с Трампом в Овальном кабинете

Усик рассказал подробности своей встречи с Трампом в Овальном кабинете2
- 16.06.2026, 9:25
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Летом 2025 года украинский боксер жестко обратился к президенту США.
Украинский боксер Александр Усик 15 июня в Instagram разместил фото, на котором запечатлен в Овальном кабинете Белого дома рядом с президентом США Дональдом Трампом.
О том, что украинский боксер встретился с президентом США, 12 июня сообщила сотрудница пресс-службы Трампа Марго Мартин.
«Спасибо за приглашение, ваше гостеприимство и теплый прием. Спорт действительно объединяет людей, укрепляет уважение и сближает культуры. Я искренне ценю возможность встретиться и поговорить лично», – обратился Усик к Трампу.
Летом 2025 года, как напоминает «Гордон», Усик публично обратился к Трампу, предложив главе Белого дома неделю пожить в его доме в Украине, чтобы ощутить реалии полномасштабного вторжения России.
«Я советую президенту США Дональду Трампу приехать в Украину и пожить в моем доме одну неделю. Только одну неделю. Я отдам ему свой дом. Живи, пожалуйста, в Украине и наблюдай за тем, что происходит каждую ночь», – сказал боксер.
Усик тогда отметил: он не уверен, что такой опыт изменит отношение американского президента к войне, которую развязала страна-агрессор РФ против Украины.
«Я не знаю. Возможно, он поймет, возможно, нет. Украинский народ погибает. Это не только военные ребята, но и дети, женщины, бабушки, дедушки. Мне это тяжело. Это моя страна», – добавил он.