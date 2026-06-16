Политолог рассказал, почему Коул так долго не приезжает в Беларусь 3 16.06.2026, 9:41

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Джон Коул

Фото: Reuters

Лукашенко потребовал слишком много.

Политический обозреватель Виталий Цыганков в эфире «Белсата» заявил, что пауза в переговорах США с Лукашенко возникла из-за завышенных требований Минска, однако, по его словам, процесс не остановился, так как сохраняется заинтересованность в этом обеих сторон. Тем временем посланник президента США Джон Коул сообщил, что его очередной визит в Беларусь состоится «в ближайшее время».

«Это же все время довольно сложный процесс, и все время он не гарантирован до последнего момента. Когда даже приезжает Джон Коул, нет никакой точности ни в фамилиях, ни в количестве, ни в том, что в ответ должна Америка уступить официальному Минску», – сказал в эфире Цыганков, комментируя паузу между визитами в Беларусь посланника президента США.

По словам аналитика, заминка произошла из-за завышенных требований Минска. Цыганков, сославшись на информацию источников, заявил, что он знает, чего захотели власти Беларуси, однако подробностей не раскрыл:

«Минск не запросил ничего чрезвычайного, однако запросил слишком много. И Америка сказала, что «нет, это – нет». И в качестве того, чтобы, скажем так, зафиксировать это несогласие, и произошла такая пауза, притом с двух сторон были такие недружественные, можно сказать, шаги. Впервые тогда состоялся публичный звонок Коула Тихановской, это, конечно, была шпилька в сторону официального Минска».

Собеседник «Белсата» констатировал, что переговоры США с Александром Лукашенко «висят на волоске каждый раз», однако процесс продолжится, так как остается заинтересованность обеих сторон:

«Лукашенко не достиг того, чего он хотел. Он вообще думал, наверное, что начнут американцы снижать санкции, за ними побегут европейцы, как, условно скажем, маленький брюссельский райком за вашингтонским обкомом. Он переоценил эту зависимость европейцев, они абсолютно не пошатнули свою позицию. Он психует, нервничает, пробует по-другому. Ему еще много чего хочется от Америки, а у Америки главная цель (не знаю, гуманная, политическая ли она ради каких-то побед для Трампа), мы все молимся, чтобы она осуществилась, – это освобождение всех политзаключенных».

Тем временем Коул 16 июня в соцсети X.com на вопрос, когда состоится его визит в Минск, ответил: «Скоро».

На фоне переговоров с США, которые хоть и на паузе, но фактически не прекратились, власти Беларуси продолжают преследование за инакомыслие, а некоторые истории позволяют утверждать, что репрессии становятся глубже. Одно из таких свидетельств – дело ЕГУ, признанного «экстремистской организацией». Согласно недавним данным правозащитников, силовики провели уже минимум 60 обысков у выпускников, студентов и других якобы причастных к университету людей, а также их родных.

Цыганков назвал это «неординарным и новым» явлением:

«Ранее задерживали и сажали или наказывали тех, кто участвовал в каких-то событиях, акциях 2020 года, в 2022-го или позже. Сажают людей, которые что-то делают, за комментарии, за лайки, за помощь Украине, за какие-то снимки. А здесь фактически впервые людей будут преследовать не за какие-то действия, а просто за то, что они учились в западном университете, в Вильнюсе. Они, может быть, не имеют никаких оппозиционных взглядов, они просто учились в университете, чтобы получить западное образование».

Аналитик также прокомментировал историю гражданки Ирана Хатере Хададади, которую депортировали из Беларуси в Армению за сообщения о протестах на родине.

«Здесь тот случай, когда можно сказать белорусской поговоркой: «Дзіва, што ў дзеда барада сіва». Ничего удивительного, что иранские силовики обратились с такой просьбой арестовать «нехорошую оппозиционерку». Здесь работает такой диктаторский интернационал, и Беларусь выполнит любое пожелание и корейских товарищей, и московских товарищей, и иранских товарищей», – сказал Цыганков.

А драконовские сроки родителям белоруски, которая волонтерит в Украине, эксперт объяснил напряженными отношениями между Киевом и Минском. Дмитрия и Татьяну Корсаковых обвинили в «Измене государству», «Незаконных действиях с оружием» и «Незаконном перемещении оружия через границу». Дмитрия приговорили к 14 годам, Татьяну – к 12, а их дочь Пелагию – к 11 годам заочно.

По словам Цыганкова, это дело появилось на фоне резких высказываний из Киева в сторону официального Минска, а ответить нечем.

«Лукашенко вообще здесь язык прижал, в основном молчит, один раз там что-то ответил Зеленскому, но в основном пытается это как раз не расшатывать, поскольку боится, что реально это может перейти в какой-то вооруженный конфликт. Ну, что они могут? Могут вот каких-нибудь родственников людей, работающих на Украину, которые за Украину... Они так только могут мстить и отвечать», – подытожил политический обозреватель.

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