Приложение «Оплати» предупредило белорусов о новых правилах 2 16.06.2026, 9:28

1,952

Они изменятся с 1 июля.

Приложение «Оплати» предупредило белорусов о новых правилах с 1 июля 2026 года.

Для дальнейшего пользования приложениями «Оплати» и «Оплати. Детский» белорусам нужно будет разрешить доступ к геопозиции мобильного устройства. Без этого войти в приложение будет невозможно.

В Беларуси с 1 июля все банки и платежные приложения должны будут соблюдать новые требования по сбору, хранению, анализу «цифрового отпечатка устройства».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com