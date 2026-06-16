«Фламинго» на подлете
- Игорь Эйдман
- 16.06.2026, 9:33
- 4,662
О самой страшной российской военной тайне.
Путин угрожал, что Россия ударит по «центрам принятия решений и командным пунктам» в Киеве. И вот удар нанесён. Оказалось, что решения в Украине, по его мнению, принимаются в Киево-Печерской лавре, на киностудии им. Довженко и в Доме органной музыки.
Раскрою самую страшную российскую военную тайну: главный центр принятия решений и командный пункт России находится на Канатчиковой даче имени Кащенко. Причём одного старого маньяка оттуда почему-то периодически выпускают прогуляться по Кремлю, где он изображает президента России.
Росспсихи, срочно бегите из своего кровавого дурдома — «Фламинго» на подлёте.
Игорь Эйдман, Telegram