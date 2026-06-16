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«Фламинго» на подлете

  • Игорь Эйдман
  • 16.06.2026, 9:33
  • 4,662
«Фламинго» на подлете
Игорь Эйдман

О самой страшной российской военной тайне.

Путин угрожал, что Россия ударит по «центрам принятия решений и командным пунктам» в Киеве. И вот удар нанесён. Оказалось, что решения в Украине, по его мнению, принимаются в Киево-Печерской лавре, на киностудии им. Довженко и в Доме органной музыки.

Раскрою самую страшную российскую военную тайну: главный центр принятия решений и командный пункт России находится на Канатчиковой даче имени Кащенко. Причём одного старого маньяка оттуда почему-то периодически выпускают прогуляться по Кремлю, где он изображает президента России.

Росспсихи, срочно бегите из своего кровавого дурдома — «Фламинго» на подлёте.

Игорь Эйдман, Telegram

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