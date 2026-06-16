«Фламинго» на подлете Игорь Эйдман

16.06.2026, 9:33

4,662

Игорь Эйдман

О самой страшной российской военной тайне.

Путин угрожал, что Россия ударит по «центрам принятия решений и командным пунктам» в Киеве. И вот удар нанесён. Оказалось, что решения в Украине, по его мнению, принимаются в Киево-Печерской лавре, на киностудии им. Довженко и в Доме органной музыки.

Раскрою самую страшную российскую военную тайну: главный центр принятия решений и командный пункт России находится на Канатчиковой даче имени Кащенко. Причём одного старого маньяка оттуда почему-то периодически выпускают прогуляться по Кремлю, где он изображает президента России.

Росспсихи, срочно бегите из своего кровавого дурдома — «Фламинго» на подлёте.

Игорь Эйдман, Telegram

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com