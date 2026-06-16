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Зеленский прокомментировал удар по Москве

  • 16.06.2026, 10:30
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Зеленский прокомментировал удар по Москве

Президент Украины заявил о «справедливом ответе».

Президент Владимир Зеленский подтвердил успешный удар украинских сил 16 июня по российскому нефтеперерабатывающему заводу в Москве, расположенному в 500 километрах от Украины. Глава украинского государства назвал эту атаку справедливым ответом на обстрелы украинских городов и поблагодарил спецслужбы и ракетные войска за результативную работу.

Удар по российскому нефтеперерабатывающему заводу организовали и выполнили бойцы Службы безопасности Украины, Сил беспилотных систем, Сил специальных операций и Главного управления разведки совместно с военнослужащими ракетных войск, которым глава государства выразил официальную благодарность.

«Россию необходимо принуждать к завершению войны против нашего народа. И украинское дальнобойное оружие является одной из важных составляющих такого принуждения. Это справедливый ответ на российские удары и ответ за затягивание войны, которую нужно завершать. Слава Украине!» — заявил глава государства.

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