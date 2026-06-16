Зеленский прокомментировал удар по Москве
- 16.06.2026, 10:30
- 1,354
Президент Украины заявил о «справедливом ответе».
Президент Владимир Зеленский подтвердил успешный удар украинских сил 16 июня по российскому нефтеперерабатывающему заводу в Москве, расположенному в 500 километрах от Украины. Глава украинского государства назвал эту атаку справедливым ответом на обстрелы украинских городов и поблагодарил спецслужбы и ракетные войска за результативную работу.
Удар по российскому нефтеперерабатывающему заводу организовали и выполнили бойцы Службы безопасности Украины, Сил беспилотных систем, Сил специальных операций и Главного управления разведки совместно с военнослужащими ракетных войск, которым глава государства выразил официальную благодарность.
«Россию необходимо принуждать к завершению войны против нашего народа. И украинское дальнобойное оружие является одной из важных составляющих такого принуждения. Это справедливый ответ на российские удары и ответ за затягивание войны, которую нужно завершать. Слава Украине!» — заявил глава государства.
This time, the Moscow region felt the reach of Ukraine’s long-range capabilities. An oil refinery was hit at a distance of 500 kilometers. I thank the warriors of the Security Service of Ukraine, the Unmanned Systems Forces, the Special Operations Forces, the Defense Intelligence… pic.twitter.com/TayWYZYjEI— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 16, 2026