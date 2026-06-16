ISW рассказал о хорошей для ВСУ новости с фронта 16.06.2026, 7:57

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Фото: AP

У Украины есть успехи на Донбассе.

Украинские военные, вероятно, добились новых успехов в Донецкой области. По оценке американского Института изучения войны (ISW), Силы обороны Украины продвинулись в районе Тернового и, возможно, освободили два населенных пункта.

Аналитики ISW, ссылаясь на геолокацию видеоматериалов, сообщают, что украинские подразделения продвинулись по полосе территории к северо-востоку и востоку от Тернового. По мнению экспертов, это свидетельствует о вероятном освобождении сел Новогеоргиевка и Березовое.

Кроме того, украинским военным удалось вытеснить российские подразделения из части села Новогригоровка, расположенного южнее.

По данным ISW, один из российских военных блогеров заявил, что ВСУ проводят контрнаступательные действия в этом районе и отбросили российские силы на расстояние от пяти до восьми километров вблизи нескольких населенных пунктов.

Другой российский блогер выразил опасения, что украинские войска могут в ближайшее время вернуть под свой контроль оккупированный поселок Комар, расположенный к северо-востоку от Тернового.

ISW также сообщает о продвижении украинских военных к востоку от Доброполья, недалеко от Гуляйполя. Впрочем, в этом районе ситуация остается сложной. Геолокация кадров свидетельствует, что отдельным российским группам удалось проникнуть за украинские позиции и закрепиться в районах Косовцево и Воздвижковки. Аналитики отмечают, что бои на этом участке фронта продолжаются.

ISW подчеркивает, что информация о ходе боевых действий основана на анализе открытых источников, в частности геолокации видео и спутниковых данных. Большинство заявлений сторон конфликта не может быть независимо подтверждено в режиме реального времени.

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