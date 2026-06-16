Убитый в Польше российский художник одну из картин продал за $20 тысяч и задонатил ВСУ 2 16.06.2026, 8:10

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Семен Скрепецкий

В последнее время Семен Скрепецкий получал угрозы.

Блогер Владислав Бохан, который был знаком с Семеном Скрепецким несколько лет и переписывался буквально накануне трагедии, рассказал «Белсату», чем жил художник, как зарабатывал на творчестве и почему в последние годы регулярно получал угрозы.

Ещё за несколько часов до гибели Семен Скрепецкий обсуждал с Владиславом Боханом новые акции против российского режима. По его словам, в ночь с субботы на воскресенье Скрепецкий предложил организовать совместную акцию в Берлине или Варшаве после своего недавнего перформанса возле российского посольства в Германии. Окончательных планов они выработать не успели.

Блогер был знаком со Скрепецким с 2022 года. Они познакомились на выставке «ReBelarus» в Варшаве, проходившей незадолго до начала полномасштабной войны в Украине. Там российский художник представлял свои работы на острую политическую тематику. По словам Бохана, после этого они поддерживали связь, хотя и не были близкими друзьями. Общались преимущественно вокруг искусства, политики и общественной деятельности.

«Как человек он был довольно сложный. С ним порой было трудно общаться, потому что он был очень эмоционален и резок в своих высказываниях. Не всегда я был согласен с тем, что он говорил. Но как художник он был настоящим гением», — говорит Бохан.

По его мнению, никто из современных художников не передавал так точно атмосферу «глубинной России» за пределами Москвы. Скрепецкий был родом из Алтайского края и часто обращался в своем творчестве к жизни российской провинции.

По словам Бохана, последние месяцы художник постоянно получал угрозы. Особенно после того, как начал активно высмеивать главу Чечни Рамзана Кадырова. Скрепецкий даже публиковал в своём Telegram-канале скриншоты агрессивных сообщений от сторонников Кадырова.

Кроме того, в одном из сообщений он отмечал, что возле его дома дежурят полицейские. Бохан считает, что это могло быть связано с обращением художника в правоохранительные органы из-за угроз. При этом о каких-то конкретных опасностях в личных разговорах Скрепецкий не рассказывал.

«Вокруг его искусства существовало большое сообщество людей»

Скрепецкий участвовал не только в российских антипутинских акциях, но и поддерживал белорусскую диаспору в Польше. По словам Бохана, художник посещал белорусские акции солидарности в городе Бяла-Подляска, а также участвовал в совместных протестах возле российского посольства в Варшаве.

Бохан также рассказал, что Скрепецкий жил преимущественно за счет своего творчества. По его словам, художник получал около 500 долларов ежемесячно от монетизации контента в YouTube и социальных сетях. Основной же доход приносила продажа картин. При этом некоторые его работы стоили очень дорого.

Скрепецкий занимался политической сатирой более пятнадцати лет. Одно из своих произведений он, по словам Бохана, продал примерно за 20 тысяч долларов и пожертвовал эти деньги на поддержку Украины и Вооруженных сил Украины.

«У него всегда были покупатели, вокруг его искусства существовало большое сообщество поддерживавших его людей», — отметил блогер.

Новость о гибели художника стала для Бохана полной неожиданностью. Прочитав сообщения о стрельбе в городе Бяла-Подляска, он сразу вспомнил о Скрепецком, жившем там. Впоследствии блогер пытался связаться с ним и его женой, но не получил ответа. Тогда он начал сопоставлять информацию и фотографии с места происшествия с материалами, которые художник публиковал в своих социальных сетях.

«Все совпадало — и возраст, и гражданство, и место. Так я понял, что, скорее всего, речь идет именно о нем», — рассказал Бохан.

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