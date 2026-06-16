Самец белорусской рыси удивил ученых 1 16.06.2026, 8:02

2,016

Социальное поведение этих животных более развито, чем принято считать.

Недавно белорусские зоологи сделали необычное наблюдение, пишет телеграм-канал «Дикая природа рядом».

Учёные встретили рысь, которая вскочила на ель в двух метрах перед ними. До того как зверь убежал, зоологи успели опознать местного самца Плямкача.

Но самое интересное, что рядом с этим местом оказалось логово с двумя маленькими рысятами. Это значит, самец сидел в этом логове с детёнышами, пока мать отсутствовала.

Долгое время в науке считалось, что рыси — одиночные животные и что самец не участвует в воспитании потомства. Но этот случай — подтверждение того, что социальное поведение рысей более развито, чем принято считать.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com