Самец белорусской рыси удивил ученых

Самец белорусской рыси удивил ученых1
- 16.06.2026, 8:02
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Социальное поведение этих животных более развито, чем принято считать.
Недавно белорусские зоологи сделали необычное наблюдение, пишет телеграм-канал «Дикая природа рядом».
Учёные встретили рысь, которая вскочила на ель в двух метрах перед ними. До того как зверь убежал, зоологи успели опознать местного самца Плямкача.
Но самое интересное, что рядом с этим местом оказалось логово с двумя маленькими рысятами. Это значит, самец сидел в этом логове с детёнышами, пока мать отсутствовала.
Долгое время в науке считалось, что рыси — одиночные животные и что самец не участвует в воспитании потомства. Но этот случай — подтверждение того, что социальное поведение рысей более развито, чем принято считать.