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Самец белорусской рыси удивил ученых

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  • 16.06.2026, 8:02
  • 2,016
Самец белорусской рыси удивил ученых

Социальное поведение этих животных более развито, чем принято считать.

Недавно белорусские зоологи сделали необычное наблюдение, пишет телеграм-канал «Дикая природа рядом».

Учёные встретили рысь, которая вскочила на ель в двух метрах перед ними. До того как зверь убежал, зоологи успели опознать местного самца Плямкача.

Но самое интересное, что рядом с этим местом оказалось логово с двумя маленькими рысятами. Это значит, самец сидел в этом логове с детёнышами, пока мать отсутствовала.

Долгое время в науке считалось, что рыси — одиночные животные и что самец не участвует в воспитании потомства. Но этот случай — подтверждение того, что социальное поведение рысей более развито, чем принято считать.

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