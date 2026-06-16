ISW: У Путина две цели 16.06.2026, 8:53

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Фото: Getty Images

Кремль пытается создать иллюзию контроля.

В ночь на 15 июня российская террористическая армия осуществила очередную серию крупномасштабных ударов по территории Украины. Массированными обстрелами диктатор РФ Владимир Путин преследует две главные цели – сломить волю украинцев к сопротивлению и замаскировать собственную слабость

Под массированный обстрел ракетами и беспилотниками попала гражданская инфраструктура в Киеве, Днепре и Харькове. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны (ISW).

В результате атак пострадала жилая, энергетическая и религиозная инфраструктура украинских городов. По сообщениям украинских официальных лиц, волна российского террора унесла жизни людей и привела к масштабным разрушениям. По всей Украине по меньшей мере 11 человек погибли, еще не менее 53 получили ранения.

В Киеве удар оказался наиболее разрушительным. В столице было как минимум 5 погибших и 35 раненых. Также зафиксированы целенаправленные удары по гражданским объектам.

Чего добивается Кремль

Эксперты ISW проанализировали мотивы Кремля и пришли к выводу, что, организуя массированные удары по украинской столице, Путин преследует две ключевые цели.

Кремль продолжает верить, что регулярный террор против мирного населения и критической инфраструктуры Киева сможет заставить украинское общество и руководство страны пойти на уступки.

Также Кремль пытается замаскировать собственную слабость. Массированные атаки на Украину служат для Путина своеобразной «дымовой завесой». Таким образом российский диктатор пытается скрыть неспособность армии РФ обеспечить безопасность собственной территории, в том числе и российской столицы, от дальнобойных ударов со стороны Украины.

Эксперты ISW резюмировали, что демонстративная жестокость ударов по Киеву призвана компенсировать внутреннюю уязвимость путинского режима и создать иллюзию контроля на фоне очевидных провалов в обороне самой России.

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