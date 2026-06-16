Почему молчание не спасет Лукашенко 16.06.2026, 7:33

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Фото: Getty Images

Диктатору хочется забыть о своих обещаниях.

Кадры горящей после атаки россиян Киево-Печерской лавры попали на передовицы мировых СМИ. О варварском обстреле написали белорусские независимые медиа. А вот лукашенковская пропаганда, исправно публикующая сообщения российских коллег, словно воды в рот набрала, пишет «Салiдарнасць».

К вечеру понедельника, 15 июня, госагентство БЕЛТА успело озаботиться правами человека в Латвии, «бедственным» положением Литвы и отставанием Киева от графика реализации согласованных с ЕС экономических реформ. Но про обстрел лавры — ни слова.

Причин у этого молчания может быть несколько. Не исключено, что одна из них — еще одно некомфортное осознание того, с кем приходится быть в одной лодке.

Нет, речь не о проснувшейся совести, так как проснуться в данном случае банально нечему. Тут скорее о напоминании, что для кремлевских партнеров нет ничего невозможного. Как никогда и не было — пепел Могилева и полоцкой Софии не дадут соврать.

Неразговорчивость можно объяснить и тем, что Украина в последние дни и месяцы не спускает глаз с Беларуси. Можно сколько угодно заискивающе кивать и поддакивать фантазиям Лаврова о руке Франции или Британии «втянувших» украинцев в войну, но по лавре в Киеве ударили российские, а не британские дроны.

И прилететь они могли с одной из пусковых площадок, обустроенных союзниками у самой белорусской границы. Как тут не вспомнить предупреждение Роберта Бровди о пяти сотнях целей в Беларуси?

«Для Запада важно утопить в крови российско-украинское братство, наше славянское братство. Но мы — родные славянские народы, выходцы из одной купели Крещения. Наши корни — из глубины веков. И это надо сберечь, чего бы ни стоило нам. Ведь братство гораздо выше, чем надуманные обиды и местечковые политические амбиции. Наши неразрывные связи — основа общей безопасности и выживания. И как бы кому-то ни хотелось, мы вернем нашу Украину в лоно нашего славянства. Мы это обязательно сделаем», — говорил Лукашенко в 2022 году.

За месяц до полномасштабного вторжения в Украину, в том числе и с территории Беларуси, Лукашенко пообещал «вернуть Украину». Сегодня ему, возможно, хотелось бы забыть о тех обещаниях. Но даже громогласное молчание тут, похоже, уже не поможет.

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