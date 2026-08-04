В России начали сотнями закрываться АЗС 1 4.08.2026, 11:23

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Из-за топливного кризиса.

В России на фоне топливного кризиса, который охватил почти все регионы, стали сотнями закрываться автозаправочные станции (АЗС). С января по август остановили работу и ушли на ремонт 322 точки, что на 70% больше, чем за тот же период прошлого года. В общей сложности закрытия затронули 1,2% от общего числа действующих в стране заправок (28,4 тыс.). Это следует из данных «ОМТ Консалт», которые приводят «Известия».

Большинство прекративших работу АЗС — 105 точек — принадлежат крупным независимым сетям, таким как «Газойл», «Росгаз», «Звезда», Tamic Energy и ММК Petrol. Средние и мелкие сети заправок закрыли 69 и 82 АЗС соответственно. Вертикально интегрированные нефтегазовые компании (ВИНК) — «Лукойл», «Татнефть», «Газпромнефть», ННК, «Роснефть», «Сургутнефтегаз» и «Газпром» — временно остановили работу 67 станций. При этом, как отметили в «ОМТ Консалт», еще 214 АЗС остаются на ремонте с прошлого года.

Кризис на топливном рынке России возник из-за атак украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ). Дальнобойные удары в текущем году вывели из строя 26 предприятий. По состоянию на конец июля к полноценной работе смогли вернуться лишь 8, не менее 11 восстановили производство частично, а 7 продолжали простаивать, пишет The Moscow Times.

В итоге, по оценке EA Analytics, нефтепереработка в России упала до самого низкого уровня с мая 2002 года — 3,6 млн баррелей в сутки. Это примерно на треть ниже сезонной нормы: в 2020–2025 годах российские НПЗ перерабатывали летом в среднем 5,3–5,6 млн баррелей в сутки.

На этом фоне регионы России от Сибири до Калининграда охватил дефицит топлива. На АЗС ввели лимиты на продажу топлива в одни руки, а часть станций была вынуждена приостановливать работу. Средняя биржевая стоимость АИ-92 по итогам первой половины 2026 года достигла 63,7 тыс. руб. за тонну, увеличившись на 18% год к году.

Российский топливный союз в письме правительству жаловался, что частные АЗС не могут купить топливо по приемлемым ценам, а приобретенное на бирже сырье им не поставляют, так как нефтяные компании в первую очередь снабжают топливом свои станции. Недоступность бензина для независимых сетей сохраняется до сих пор и приводит к закрытиям АЗС, отметил президент союза «Нефтяной клуб Санкт-Петербурга» Марат Муртазин.

В свою очередь владельцы закрытых АЗС начали активно выставлять их на продажу, писали ранее «Известия». Цены на станции колеблются от 1 млн до 150 млн руб. При этом дальнейшая ситуация с заправками будет зависеть от доступности и стоимости топлива, заключил Муртазин.

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