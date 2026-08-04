Иллюзии о Путине 2 Андрей Коваленко

4.08.2026, 11:59

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Андрей Коваленко

Война зеркально вернулась в Россию.

Все началось давно — еще в нулевых, когда Путин организовывал теракты в России и раскручивал маховик второй чеченской войны, завершив ее созданием в сознании россиян мифа о том, что войны на территории России больше не будет. Мифа о том, что Путин — это защита для каждого россиянина. Так прошел 2008 год в Грузии, затем была Сирия. Россия воевала, но где-то далеко.

С 2014 года война шла на территории Украины, а не России. И в 2022 году, по плану Кремля, она тоже должна была остаться только у нас: сначала три дня, потом три недели, затем три месяца. Но что-то пошло не так.

Война зеркально вернулась в Россию — это было предсказуемо. Когда пытаешься уничтожить другую нацию, эта нация может начать защищаться и наносить ответные удары.

События в Курской области Путин пытался не допускать в федеральную информационную повестку и при этом отказывался от мира. Он ежедневно убивал украинцев дронами и ракетами, но когда беспилотники и ракеты массово полетели по территории России, путинский режим продолжил жить в иллюзии далекой войны. Ежедневные взрывы стали объяснять «падением обломков». Власть по-прежнему не хочет признавать, что война пришла на российскую территорию как следствие развязанной ею войны против Украины.

В Геленджике российская система ПВО сбила беспилотник над людьми, отдыхавшими на пляже. Многие из них могли голосовать за Путина и поддерживать «СВО». Но им также говорили, что войны на территории России нет, а максимум, с чем можно столкнуться, — это временный дефицит топлива и падающие обломки. По мнению автора, именно Путин несет ответственность за гибель этих людей. Если бы он не начал войну и не наносил удары по Украине, они были бы живы.

Дальше срабатывает цепочка причин и последствий. Если бы российские власти признавали, что война уже идет и на их территории, люди, возможно, серьезнее относились бы к сигналам тревоги, которые в некоторых регионах России даже не объявляют. Если бы россияне не поддержали диктатуру Путина раньше или не продолжали поддерживать ее сейчас, часть из них, возможно, осталась бы жива. По мнению автора, именно решения Путина и действия российской ПВО запустили цепочку событий, приведшую к гибели этих людей.

И сколько еще россиян погибнет из-за решений Путина? Не тех, кто находится на фронте, а тех, кто продолжает жить в иллюзии, что на территории России царит мир?

Андрей Коваленко, Telegram

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