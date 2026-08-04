Белорусские банки ввели новые ограничения на денежные переводы 4.08.2026, 12:18

Клиентам стали недоступны некоторые валюты и международные системы.

У некоторых белорусских банков появились новшества по денежным переводам. «Зеркало» пишет, что изменится для их клиентов.

«Цептер Банк» с 23 июля ввел комиссию 2% от суммы за перевод денег с текущего счета в российских рублях на счета BYNEX и TRADEX (их используют для работы с белорусскими криптоплатформами).

«Нео Банк Азия» с 27 июля приостановил выдачу денежных переводов MoneyGram.

С 31 июля «Технобанк» временно прекратил выплаты по переводам «Золотая Корона» в долларах. Получить деньги пока можно будет в белорусских и российских рублях.

«БНБ-Банк» сообщил об изменении некоторых тарифов 3 августа и 1 сентября. Так, с 3 августа банк увеличил комиссию за международные переводы в евро и долларах в некоторые страны, а также за перевод в белорусских рублях на счет в банке за пределами нашей страны. С 1 сентября изменятся тарифы на переводы в долларах, евро, российских рублях и китайских юанях внутри Беларуси для пакета «Безграничный».

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