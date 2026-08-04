закрыть
4 августа 2026, вторник, 12:27
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белорусские банки ввели новые ограничения на денежные переводы

  • 4.08.2026, 12:18
Белорусские банки ввели новые ограничения на денежные переводы

Клиентам стали недоступны некоторые валюты и международные системы.

У некоторых белорусских банков появились новшества по денежным переводам. «Зеркало» пишет, что изменится для их клиентов.

«Цептер Банк» с 23 июля ввел комиссию 2% от суммы за перевод денег с текущего счета в российских рублях на счета BYNEX и TRADEX (их используют для работы с белорусскими криптоплатформами).

«Нео Банк Азия» с 27 июля приостановил выдачу денежных переводов MoneyGram.

С 31 июля «Технобанк» временно прекратил выплаты по переводам «Золотая Корона» в долларах. Получить деньги пока можно будет в белорусских и российских рублях.

«БНБ-Банк» сообщил об изменении некоторых тарифов 3 августа и 1 сентября. Так, с 3 августа банк увеличил комиссию за международные переводы в евро и долларах в некоторые страны, а также за перевод в белорусских рублях на счет в банке за пределами нашей страны. С 1 сентября изменятся тарифы на переводы в долларах, евро, российских рублях и китайских юанях внутри Беларуси для пакета «Безграничный».

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Эти цифры будут расти
Эти цифры будут расти Леонид Невзлин
Не туда воюем
Не туда воюем Ирина Халип
Необратимый процесс
Необратимый процесс Юрий Федоренко
Лукашенко чудит
Лукашенко чудит Валерий Карбалевич