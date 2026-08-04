Ситуация для Путина изменилась Тимоти Эш

4.08.2026, 12:39

Россия вступает в самую опасную фазу войны.

Несмотря на многочисленные пакеты санкций, которые Запад регулярно обрушивает на Россию, часто можно услышать, что война почти не затронула большинство россиян. Если не считать, конечно, семьи более чем миллиона погибших и раненых. Но и здесь есть важная оговорка. Основная масса потерь пришлась на бывших заключенных и жителей национальных окраин Российской Федерации. Непропорционально высокую цену также заплатили мусульманские регионы юга России и трудовые мигранты из Центральной Азии, завербованные на войну.

При этом число погибших среди жителей двух политически наиболее значимых городов — Москвы и Санкт-Петербурга — оставалось сравнительно небольшим. А ведь именно они исторически становились центрами российских революций. И именно через Москву и Санкт-Петербург приходят в Россию политические перемены, поэтому до сих пор они были в значительной степени ограждены от последствий войны. Более того, благодаря высоким зарплатам, которые предлагает военная экономика, многие их жители могли даже оказаться в выигрыше.

Но, кажется, теперь ситуация может измениться.

Во-первых, российская армия, похоже, уже несет в Украине такие потери, которые Москва больше не способна восполнять за счет набора контрактников. По всей вероятности, ежемесячное число погибших уже превышают 35 тысяч человек. Если эта тенденция сохранится, Кремлю придется принимать крайне непростые решения. Не исключено, что без новой волны мобилизации уже не обойтись. А это означает, что жители Москвы и Санкт-Петербурга наконец увидят, как их сыновья, отцы и братья отправляются на запад — почти наверняка навстречу смерти.

Во-вторых, украинские дальнобойные беспилотники становятся все более эффективным оружием. Они все чаще поражают российский военно-промышленный комплекс, объекты энергетической инфраструктуры, а также логистические и распределительные сети. Под ударами уже оказалось около 40% российских нефтеперерабатывающих мощностей. Это приводит к масштабным перебоям с поставками топлива, его нормированию и росту цен.

Россиянам все чаще приходится стоять в очередях — невольное напоминание о советском прошлом, которое Владимир Путин так любит идеализировать.

Эти атаки не только создают дефицит топлива внутри страны, но и вынуждают Россию увеличивать экспорт более дешевой сырой нефти, одновременно закупая дорогостоящие нефтепродукты за рубежом. В результате ухудшается платежный баланс, а значит, у Кремля остается меньше валютных поступлений на финансирование войны.

Теперь Украина начала наносить удары и по ключевым логистическим цепочкам. Одной из главных целей стала компания Wildberries: катастрофические атаки вывели из строя уже две трети ее распределительных центров.

Кто-то однажды назвал Wildberries российским аналогом Amazon — и это сравнение вполне оправданно. Представьте, что Amazon в Великобритании или США внезапно перестал работать. Насколько сложнее стало бы купить привычные товары, которые вы привыкли получать уже на следующий день. Почти неизбежными стали бы дефицит и рост цен.

Но значение Wildberries этим не ограничивается. Подобно Amazon на Западе, компания является важнейшим звеном в цепочках поставок для российского бизнеса и промышленности. Поэтому последствия выходят далеко за рамки неудобств для обычных покупателей — перебои в логистике затрагивают тысячи предприятий, нарушая работу всей экономики.

И это еще не все. На складах компании в буквальном смысле сгорели товары стоимостью в десятки миллиардов долларов. Покрывать эти убытки придется либо самой Wildberries, либо десяткам тысяч малых и средних компаний, чья продукция там хранилась. Для многих это может закончиться банкротством, а значит, серьезными потерями для банков и ростом объема проблемных кредитов.

Все это приведет к ужесточению условий кредитования, повышению процентных ставок и дальнейшему замедлению экономического роста. В итоге украинские удары способны подтолкнуть российскую экономику к рецессии, одновременно разгоняя инфляцию и усиливая дефицит товаров, последствия которого ощутят на себе обычные россияне.

И для граждан России ситуация, скорее всего, будет лишь ухудшаться — причем существенно. Украина не только сохраняет технологическое преимущество в этой войне, но и теперь располагает практически неограниченной финансовой поддержкой Европы, одновременно все глубже интегрируясь в стремительно развивающийся европейский военно-промышленный комплекс. Это даст Украине необходимый ей масштаб.

Российская экономика объемом около $2 трлн, которая уже сокращается и испытывает острый дефицит капитала, попросту не способна соперничать с Украиной, за которой стоит европейская экономика объемом $25 трлн. И это даже без полноценного участия возглавляемых Трампом США, которые сегодня фактически самоустранились.

Почему Европа так решительно встала на сторону Украины? Потому что ее лидеры осознали: Россия представляет для них главную экзистенциальную угрозу, а на безусловную поддержку Соединенных Штатов больше рассчитывать не приходится.

Одновременно украинские дроны и военные технологии дают Европе возможность совершить качественный скачок в развитии собственной обороны, чтобы быть готовой остановить Россию. В этих условиях вопрос о вступлении Украины в НАТО уже не имеет прежнего значения. Теперь не НАТО является ключом к безопасности Украины — напротив, сама Украина становится одним из ключевых элементов европейской безопасности.

Благодаря своему технологическому превосходству в оборонной сфере Киев получил сильные переговорные позиции. Именно поэтому европейские страны буквально выстраиваются в очередь, чтобы заключить с Украиной соглашения о сотрудничестве в сфере оборонной промышленности, перенять украинский опыт и использовать его для укрепления собственной обороны.

Европейцы понимают: если Украина не получит все необходимое — финансирование и возможности для масштабирования своего военного производства, — следующей целью России могут стать уже они. Так что поддержка со стороны Европы будет только усиливаться.

Для России это очень тревожный знак — исход становится все более очевиден. Недавние запреты социальных сетей свидетельствуют о том, что власти сами понимают: на фоне тени вероятного поражения в войне и ухудшающейся экономической ситуации стране может грозить серьезный социально-политический кризис.

Тимоти Эш, New Voice

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