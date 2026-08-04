Белоруска завоевала золото чемпионата Европы по синхронному плаванию
- 4.08.2026, 13:18
Василина Хондошко также выиграла серебро в технической программе.
В эти дни в Париже проходит чемпионат Европы по водным видам спорта. Первую медаль для сборной Беларуси завоевала синхронистка Василина Хондошко, сообщает Onlíner.
В сольных соревнованиях в произвольной программе белоруска набрала 292,3887 балла и опередила в финале 11 соперниц. Второе место заняла представительница Германии Клара Блайер, третье — испанка Тио Касас.
Для Василины эта победа стала крайне важной: прежде она ни разу не выигрывала чемпионат Европы, завоевав лишь бронзовую медаль. Кроме того, в ее активе серебро чемпионата мира 2025 года, а также бронзовые награды мирового первенства 2024 и 2025 годов.
Белорусская спортсменка сумела завоевать еще одно серебро на чемпионате Европы. Во вторник успешной для нее стала техническая программа, где получилось набрать 263,3817 очка и занять второе место среди 16 девушек. От победившей испанки Тио Касас белоруску отделили менее 25 сотых балла. Третий результат показала немка Клара Блайер (258,0400).