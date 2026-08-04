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На снимке Марса разглядели «идущего человека»

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  • 4.08.2026, 13:26
  • 2,066
На снимке Марса разглядели «идущего человека»
Фото: NASA

Фигура словно шагает среди камней Красной планеты.

Недавно в Сети появился снимок с Марса, который был сделан марсоходом NASA Spirit еще в 2007 году. Теперь некоторые пользователи уверены, что в кадр попал «идущий человек» по поверхности Красной планеты.

На фотографии виднеется темная фигура, которая кажется, вытянула руки и выставила одну ногу вперед, словно шагая по местности, пишет Daily Mail.

Темную фигуру разглядели на масштабной панораме марсианских холмов, которая была снята во время миссии Spirit. Еще в 2009 году этот марсоход застрял в рыхлом песке и в конце концов его батареи разрядились. Официально его миссия была завершена в 2011 году.

Многие предположили, что на снимок попал идущий человек, но некоторые выдвинули теорию о том, что это может быть человекоподобная статуя, которая стоит на коленях.

Но большинство все же соглашается с тем, что это всего лишь камень странной формы, хотя и поблизости нет похожих образований.

Фото: NASA

Известно, что NASA пока не удалось найти внеземную жизнь, а также обнаружить хоть каких-то признаков жизни на Марсе в прошлом.

«Это может быть статуя, и она не идет, а сидит», - написал один из пользователей Reddit.

Эксперты из Общества планетологии написали в своем блоге, что это всего лишь оптическая иллюзия. Организация добавила, что практически любой человек увидит на фотографии человекоподобную фигуру, отметив, что это случай парейдолии — человеческой склонности видеть закономерности в случайных формах.

Ученые давно отмечают, что Марс сформирован миллиардами лет вулканической активности, падениями метеоритов и неустанной ветровой эрозией — процессами, способными придавать горным породам удивительно искусственные формы.

Подобные открытия неоднократно порождали заявления об инопланетных артефактах на Красной планете, которые позже объяснялись парейдолией — человеческой склонностью видеть знакомые объекты и узоры там, где их на самом деле нет.

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